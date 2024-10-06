Израильские солдаты, вероятно, окружили Джабалию в секторе Газа

В воскресенье израильская армия заявила, что «окружила» район Джабалия на севере Полосы Газы, где, по ее словам, палестинское исламистское движение ХАМАС восстанавливает свой потенциал.

Пишет УНН со ссылкой на AFP, DW и страницу Армии обороны Израиля в сети Х.

Израильская армия продолжила военно-воздушное наступление на севере Газы рано утром в воскресенье.

Ранее стало известно, что силы израильского дивизиона 162 начали действовать ночью в районе Джабалии.

Войскам 401-й и 460-й бригад удалось окружить этот район и сейчас продолжают операции в этом секторе