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Израильские солдаты, вероятно, окружили Джабалию в секторе Газа

Киев  •  УНН

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Израильские войска развернули действия в районе Джабалии на севере Газы, где, как указывает ЦАХАЛ, восстанавливает свой потенциал боевое формирование ХАМАС. Операция включает танки и бронетехнику. Также сообщается о многочисленных бомбардировках.

В воскресенье израильская армия заявила, что «окружила» район Джабалия на севере Полосы Газы, где, по ее словам, палестинское исламистское движение ХАМАС восстанавливает свой потенциал.

Пишет УНН со ссылкой на AFP, DW и страницу Армии обороны Израиля в сети Х.

Израильская армия продолжила военно-воздушное наступление на севере Газы рано утром в воскресенье.

Ранее стало известно, что силы израильского дивизиона 162 начали действовать ночью в районе Джабалии.

Войскам 401-й и 460-й бригад удалось окружить этот район и сейчас продолжают операции в этом секторе

- говорится в заявлении ЦАХАЛ. 

Развертывание включает танки и другую бронетехнику.

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Армия заявила, что ее разведка обнаружила «присутствие террористов и террористической инфраструктуры в районе Джабалии, а также усилия Хамаса по восстановлению своих оперативных возможностей в этом районе».

Представитель гражданской обороны Газы Махмуд Басал сообщил AFP, что ночью в Джабалии произошли многочисленные бомбардировки.

По меньшей мере десять палестинцев были убиты, а другие получили ранения, утверждает Палестинское информационное агентство WAFA.

По данным ливанских СМИ Al Mayadeen, службы экстренной помощи транспортировали раненых в больницу Камала Адвана.

Напомним,

Причина в продолжении войны в Газе: Китай прокомментировал операцию ЦАХАЛ на юге Ливана и иранские удары по Израилю.

Военные действия против Израиля завершены - министр иностранных дел Ирана2 октября 2024, 06:46 • 15579 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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