Ізраїльські солдати оточили Джабалію у секторі Гази
Київ • УНН
Ізраїльські війська розгорнули дії у районі Джабалії на півночі Гази, де, як вказує ЦАХАЛ, відновлює свій потенціал бойове формування ХАМАС. Операція включає танки та бронетехніку. Також повідомляється про численні бомбардування.
У неділю ізраїльська армія заявила, що "оточила" район Джабалія на півночі Смуги Гази, де, за її словами, палестинський ісламістський рух ХАМАС відновлює свій потенціал.
Пише УНН із посиланням на AFP, DW та сторінку Армії оборони Ізраїлю у мережі Х.
Ізраїльська армія продовжила військово-повітряний наступ на півночі Гази рано вранці в неділю.
Раніше стало відомо, що сили ізраїльського дивізіону 162 почали діяти вночі в районі Джабалії.
Військам 401-ї та 460-ї бригад вдалося оточити цей район і наразі продовжують операції в цьому секторі
Розгортання включає танки та іншу бронетехніку.
Армія заявила, що її розвідка виявила "присутність терористів і терористичної інфраструктури в районі Джабалії, а також зусилля Хамасу з відновлення своїх оперативних можливостей у цьому районі".
Речник цивільної оборони Гази Махмуд Басал повідомив AFP, що вночі в Джабалії відбулися численні бомбардування.
Щонайменше десять палестинців було вбито, а інші дістали поранення, стверджує Палестинське інформаційне агентство WAFA.
За даними ліванських ЗМІ Al Mayadeen, служби екстреної допомоги транспортували поранених до лікарні Камала Адвана.
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