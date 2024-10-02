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Причина у продовженні війни в Газі: Китай прокоментував операцію ЦАХАЛ на півдні Лівану та іранські удари по Ізраїлю

Причина у продовженні війни в Газі: Китай прокоментував операцію ЦАХАЛ на півдні Лівану та іранські удари по Ізраїлю

Київ • УНН

 • 15403 перегляди

Китай вважає, що нездатність припинити вогонь у Газі спричинила нові заворушення на Близькому Сході. КНР закликає до швидкого припинення вогню та виступає проти порушення суверенітету Лівану.

У КНР вважають, що саме нездатність домогтися припинення вогню в секторі Газа є причиною нових заворушень на Близькому Сході. Пише УНН із посиланням на Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки.

Представник МЗС Китаю відповів на запитання журналістів про загострення ситуації між Ліваном та Ізраїлем.

Китай вважає, що нездатність домогтися припинення вогню в секторі Газа є основною причиною нинішнього раунду заворушень на Близькому Сході. Усі сторони повинні якомога швидше домогтися всеосяжного і міцного припинення вогню в секторі Газа 

- ідеться у відповіді відомства.

Також наголошується про наступне:

Китай глибоко занепокоєний заворушеннями на Близькому Сході і виступає проти порушення суверенітету, безпеки і територіальної цілісності Лівану, а також проти загострення протиріч і розширення конфліктів.

Китай закликає міжнародне співтовариство, особливо впливові держави, зіграти конструктивну роль, щоб уникнути подальшої нестабільності.

Нагадаємо

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Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав не розширювати поле бою у війні росії проти України. Він заявив про намір Китаю відігравати конструктивну роль та застеріг від "підливання олії у вогонь".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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