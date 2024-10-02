Ізраїль відправляє додаткові війська для операції в Лівані

Ізраїль направляє додаткові війська до Лівану для проведення наземної операції у відповідь на почастішання сутичок із «Хезболлою» в прикордонній зоні. Пише УНН з посиланням на ВВС News.

За повідомленням ізраїльських військових, рішення відправити додаткові підрозділи було ухвалено у відповідь на збільшення кількості перестрілок між ізраїльськими силами і «Хезболлою» в прикордонних районах між Ізраїлем і Ліваном.

Ізраїльська армія уточнила, що піхотні та бронетанкові війська з 36-ї дивізії, включно з бригадою «Голані», 188-ю бронетанковою і 6-ю піхотною бригадами, беруть участь у «локальних, цільових рейдах» на об'єкти «Хезболли» в південному Лівані, які почалися в понеділок.

Вранці в середу ЦАХАЛ випустив нове попередження про евакуацію жителів близько 25 сіл на півдні Лівану. Повідомлення, розміщене в соціальних мережах арабською мовою представником ЦАХАЛ Авішаєм Адраї, з'явилося після повідомлень про сутички в регіоні.

У попередженні зазначено, що ізраїльські військові не прагнуть завдати шкоди мирним жителям Лівану, і закликали їх негайно евакуюватися на північ від річки Авалі, що розташована приблизно за 50 кілометрів від кордону з Ізраїлем.

Річка Авалі розташована на північ від Літані, яку раніше розглядали як можливий кордон для наземної операції Ізраїлю в Лівані. Літані розташована приблизно за 40 кілометрів від ізраїльського кордону.

Як зазначив редактор із Близького Сходу ВВС Себастьян Ашер, введення додаткових ізраїльських військ до Лівану свідчить про можливість розширення масштабів операцій проти «Хезболли».

Раніше ЦАХАЛ заявляв, що його мета обмежується знищенням інфраструктури ліванського угруповання в прикордонній зоні, щоб забезпечити повернення десятків тисяч ізраїльтян у їхні будинки на півночі країни.

Ізраїльська влада стверджує, що не планує повномасштабного наземного вторгнення в Бейрут та інші ліванські міста. За останні години Ізраїль завдав кілька ударів по південних передмістях Бейрута.

«Хезболла» стверджує, що відбила ізраїльську наземну атаку і продовжує обстрілювати Ізраїль ракетами.

Нагадаємо

Попри поточну оборонну підтримку США, Ізраїль не отримає посиленої допомоги під час ескалації через наближення американських виборів. А можливі наслідки для Ірану обмежаться санкціями та розвідувальною підтримкою.