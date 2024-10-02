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Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 08:26  •  28526 просмотра

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Эксперт считает, что США не готовы к эскалации с Ираном из-за приближения выборов. Последствия для Ирана могут ограничиться санкциями и разведывательной поддержкой Израиля.

Несмотря на текущую оборонную поддержку США, Израиль не получит усиленной помощи во время эскалации из-за приближения американских выборов. А возможные последствия для Ирана ограничатся санкциями и разведывательной поддержкой. Об этом рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в комментарии журналисту УНН.

Атаку 1-го октября Ирана на Израиль можно рассматривать, как месть за смерть Насраллы и очевидное продолжение войны

- сказал Семиволос.

По его словам, следствием для Ирана будет очередной ракетный ответ Израиля.

Все зависит от уровня противовоздушной обороны Ирана, сможет ли он отразить атаку и противодействовать удару. Стоит отметить, что еще много факторов для нас не известны. Очевидно, что Израильская ПВО сильнее, потому что опирается на свои собственные разработки и поддержку США

- добавил он.

Он говорит, что даже несмотря на поддержку США и их помощь в отражении этой атаки, они не помогут Израилю «отомстить».

Я не думаю, что США сейчас готовы к эскалации в условиях выборов. Несмотря на заявление США о «серьезных последствиях», пока это только слова. Вполне очевидно, что это могут быть санкции и помощь в разведданных для Израиля

- сказал Семиволос.

На вопрос, есть ли возможность после масштабной ракетной атаки Ирана мирных переговоров он рассказал, что страны не ведут дипломатической коммуникацию.

Мирные переговоры между Ираном и Израилем невозможны. Они не имеют дипломатических отношений и коммуникаций. Кстати, переговоры между США и Ираном были в истории и, очевидно, коммуникация до сих пор существует

- считает он.

Напомним 

Вчера, 1-го октября армия обороны Израиля заявила, что перехватила 180 баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю.

В свою очередь Иран заявил, что применил гиперзвуковые ракеты «Фатех». Страна заявляет, что этим ударом ей удалось поразить некоторые элементы израильской противоракетной обороны и уничтожить более 20 истребителей пятого поколения F-35.

2 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран «совершил большую ошибку и заплатит за нее».

Израиль начал новые авиаудары по объектам Хезболлы в Бейруте ночью 2 октября. 

Вместе с лидером Хезболлы во время израильского удара по Бейруту погиб высокопоставленный иранский генерал28 сентября 2024, 15:51 • 25405 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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