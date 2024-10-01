Іран застосував гіперзвукові ракети "Фатех" в атаці на Ізраїль
Київ • УНН
Іран використав гіперзвукові ракети "Фатех" під час атаки на Ізраїль, вразивши елементи протиракетної оборони.
Іран застосував гіперзвукові ракети "Фатех" під час атаки на Ізраїль. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У результаті Ірану вдалося вразити деякі елементи ізраїльської протиракетної оборони, зокрема радари систем Arrow-2 та Arrow-3.
Згідно з попередньою інформацією, раніше під час атаки також було ліквідовано ізраїльську авіабазу "Неватим". Удар призвів до знищення понад 20 винищувачів п'ятого покоління F-35.
Ізраїль перехопив більшість зі 180 ракет, запущених Іраном01.10.24, 22:19 • 38242 перегляди