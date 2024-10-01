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Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран применил гиперзвуковые ракеты "Фатех" в атаке на Израиль

Иран применил гиперзвуковые ракеты "Фатех" в атаке на Израиль

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 20:13  •  4068 просмотра

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Иран использовал гиперзвуковые ракеты "Фатех" во время атаки на Израиль, поразив элементы противоракетной обороны.

Иран применил гиперзвуковые ракеты "Фатех" во время атаки на Израиль. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В результате Ирану удалось поразить некоторые элементы израильской противоракетной обороны, в частности радары систем Arrow-2 и Arrow-3.

Согласно предварительной информации, ранее во время атаки также была ликвидирована израильская авиабаза "Неватим". Удар привел к уничтожению более 20 истребителей пятого поколения F-35.

Израиль перехватил большинство из 180 ракет, запущенных Ираном1 октября 2024, 19:19 • 9517 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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izrailИзраиль
lockheed-martin-f-35-lightning-iiLockheed Martin F-35 Lightning II
reutersReuters
iranИран