Иран применил гиперзвуковые ракеты "Фатех" в атаке на Израиль

Иран применил гиперзвуковые ракеты "Фатех" во время атаки на Израиль. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В результате Ирану удалось поразить некоторые элементы израильской противоракетной обороны, в частности радары систем Arrow-2 и Arrow-3.

Согласно предварительной информации, ранее во время атаки также была ликвидирована израильская авиабаза "Неватим". Удар привел к уничтожению более 20 истребителей пятого поколения F-35.

Израиль перехватил большинство из 180 ракет, запущенных Ираном