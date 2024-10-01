Иран применил гиперзвуковые ракеты "Фатех" в атаке на Израиль
Киев • УНН
Иран использовал гиперзвуковые ракеты "Фатех" во время атаки на Израиль, поразив элементы противоракетной обороны.
Иран применил гиперзвуковые ракеты "Фатех" во время атаки на Израиль. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В результате Ирану удалось поразить некоторые элементы израильской противоракетной обороны, в частности радары систем Arrow-2 и Arrow-3.
Согласно предварительной информации, ранее во время атаки также была ликвидирована израильская авиабаза "Неватим". Удар привел к уничтожению более 20 истребителей пятого поколения F-35.
Израиль перехватил большинство из 180 ракет, запущенных Ираном1 октября 2024, 19:19 • 9517 просмотров