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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль перехватил большинство из 180 ракет, запущенных Ираном

Израиль перехватил большинство из 180 ракет, запущенных Ираном

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 19:19  •  2652 просмотра

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Армия обороны Израиля заявила об эффективном перехвате "большого количества" из 180 баллистических ракет, выпущенных Ираном. США также участвовали в обороне, обнаружив угрозу и перехватив некоторые ракеты.

Армия обороны Израиля заявила, что перехватила "большое количество" из 180 баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю этим вечером, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Израильская противовоздушная оборона была "эффективной", заявляет Армия обороны Израиля. США также участвовали в обороне Израиля, как обнаружив угрозу со стороны Ирана, так и перехватив некоторые из ракет, по словам военных.

Армия обороны Израиля заявила, что были "отдельные" удары в центральной части Израиля и еще несколько ударов на юге Израиля.

В результате атаки "компетентности" израильских ВВС не был нанесен ущерб, а самолеты, ПВО и управление воздушным движением ВВС Израиля работают нормально, по словам военных.

ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить удары после атаки Ирана1 октября 2024, 19:06 • 4330 просмотров

Добавим

После заявления о ракетном ударе Ирана по Израилю местные жители обеих стран стали свидетелями не только запуска ракет, но и работы израильской системы ПВО "Железный купол".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
izrailИзраиль
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
zaliznyi-kupolЖелезный купол
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран