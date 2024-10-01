Израиль перехватил большинство из 180 ракет, запущенных Ираном

Армия обороны Израиля заявила, что перехватила "большое количество" из 180 баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю этим вечером, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Израильская противовоздушная оборона была "эффективной", заявляет Армия обороны Израиля. США также участвовали в обороне Израиля, как обнаружив угрозу со стороны Ирана, так и перехватив некоторые из ракет, по словам военных.

Армия обороны Израиля заявила, что были "отдельные" удары в центральной части Израиля и еще несколько ударов на юге Израиля.

В результате атаки "компетентности" израильских ВВС не был нанесен ущерб, а самолеты, ПВО и управление воздушным движением ВВС Израиля работают нормально, по словам военных.

ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить удары после атаки Ирана

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После заявления о ракетном ударе Ирана по Израилю местные жители обеих стран стали свидетелями не только запуска ракет, но и работы израильской системы ПВО "Железный купол".