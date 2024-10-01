ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить удары после атаки Ирана
Киев • УНН
Представитель ЦАХАЛа заявил о продолжении мощных ударов Израиля на Ближнем Востоке. Он подчеркнул эффективность систем ПВО и предупредил о последствиях иранской атаки.
Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил журналистам, что израильские ВВС «продолжают работать на полную мощность и сегодня вечером также будут продолжать наносить мощные удары на Ближнем Востоке, как это было в течение прошлого года», передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
«Системы ПВО Израиля и США действовали эффективно. Было тесное сотрудничество в обнаружении и перехвате», - говорит он об атаке Ирана 180 ракетами на Израиль.
«Мы все еще расследуем (результат атаки) и не хотим давать врагу всю информацию», - говорит Хагари.
«Сегодня ночью Иран совершил серьезный поступок и подталкивает Ближний Восток к эскалации. Мы будем действовать в том месте и во время, которые мы выберем, в соответствии с указаниями политического эшелона», - продолжает он.
«Сегодняшнее событие будет иметь последствия», - добавляет Хагари.
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После заявления о ракетном ударе Ирана по Израилю местные жители обеих стран стали свидетелями не только запуска ракет, но и работы израильской системы ПВО «Железный купол».