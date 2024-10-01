ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить удары после атаки Ирана

ukenru
Эксклюзив
Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
  •  77903 просмотра

Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  134283 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  141208 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  117734 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  116510 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
  •  111738 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
  •  107947 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
  •  141819 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
30 сентября 2024, 14:48  •  115320 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
30 сентября 2024, 13:40  •  116598 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новый Генсек НАТО послал месседж Китаю относительно поддержки россии

Новый Генсек НАТО послал месседж Китаю относительно поддержки россии

  •  28944 просмотра
Украина национализировала шесть полимерных предприятий, принадлежавших россиянам

Украина национализировала шесть полимерных предприятий, принадлежавших россиянам

  •  40146 просмотра
Эстония будет производить для Украины продукцию военного назначения

Эстония будет производить для Украины продукцию военного назначения

  •  61101 просмотра
ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля

ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля

  •  31170 просмотра
Зеленский заявил, что в Украине создают новую основу под использование западной бронетехники

Зеленский заявил, что в Украине создают новую основу под использование западной бронетехники

  •  34056 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  134283 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  141208 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  148045 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

  •  141819 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

30 сентября 2024, 12:57  •  138871 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

  •  17301 просмотра
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  112252 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

30 сентября 2024, 17:46  •  98209 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  115330 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  104262 просмотра
Актуальное
ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить удары после атаки Ирана

ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить удары после атаки Ирана

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 19:06  •  4568 просмотра

Read in English

Представитель ЦАХАЛа заявил о продолжении мощных ударов Израиля на Ближнем Востоке. Он подчеркнул эффективность систем ПВО и предупредил о последствиях иранской атаки.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил журналистам, что израильские ВВС «продолжают работать на полную мощность и сегодня вечером также будут продолжать наносить мощные удары на Ближнем Востоке, как это было в течение прошлого года», передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

«Системы ПВО Израиля и США действовали эффективно. Было тесное сотрудничество в обнаружении и перехвате», - говорит он об атаке Ирана 180 ракетами на Израиль.

«Мы все еще расследуем (результат атаки) и не хотим давать врагу всю информацию», - говорит Хагари.

«Сегодня ночью Иран совершил серьезный поступок и подталкивает Ближний Восток к эскалации. Мы будем действовать в том месте и во время, которые мы выберем, в соответствии с указаниями политического эшелона», - продолжает он.

«Сегодняшнее событие будет иметь последствия», - добавляет Хагари.

Иран приостановил полеты в аэропорту Тегерана после ракетного удара по Израилю1 октября 2024, 18:40 • 6259 просмотров

Добавим

После заявления о ракетном ударе Ирана по Израилю местные жители обеих стран стали свидетелями не только запуска ракет, но и работы израильской системы ПВО «Железный купол».

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
izrailИзраиль
daniel-khagariДаниэль Хагари
tegeranТегеран
zaliznyi-kupolЖелезный купол
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран