ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить удары после атаки Ирана

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил журналистам, что израильские ВВС «продолжают работать на полную мощность и сегодня вечером также будут продолжать наносить мощные удары на Ближнем Востоке, как это было в течение прошлого года», передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

«Системы ПВО Израиля и США действовали эффективно. Было тесное сотрудничество в обнаружении и перехвате», - говорит он об атаке Ирана 180 ракетами на Израиль.

«Мы все еще расследуем (результат атаки) и не хотим давать врагу всю информацию», - говорит Хагари.

«Сегодня ночью Иран совершил серьезный поступок и подталкивает Ближний Восток к эскалации. Мы будем действовать в том месте и во время, которые мы выберем, в соответствии с указаниями политического эшелона», - продолжает он.

«Сегодняшнее событие будет иметь последствия», - добавляет Хагари.

Иран приостановил полеты в аэропорту Тегерана после ракетного удара по Израилю

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После заявления о ракетном ударе Ирана по Израилю местные жители обеих стран стали свидетелями не только запуска ракет, но и работы израильской системы ПВО «Железный купол».