ЦАХАЛ: Ізраїль продовжить завдавати ударів після атаки Ірану
Київ • УНН
Представник ЦАХАЛу заявив про продовження потужних ударів Ізраїлю на Близькому Сході. Він підкреслив ефективність систем ППО та попередив про наслідки іранської атаки.
Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив журналістам, що ізраїльські ВПС "продовжують працювати на повну потужність і сьогодні ввечері також продовжуватимуть завдавати потужних ударів на Близькому Сходу, як це було впродовж минулого року", передає УНН із посиланням на Times of Israel.
"Системи ППО Ізраїлю та США діяли ефективно. Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні", - говорить він про атаку Ірану 180 ракетами на Ізраїль.
"Ми все ще розслідуємо (результат атаки) і не хочемо давати ворогу всю інформацію", - каже Хагарі.
"Сьогодні вночі Іран здійснив серйозний вчинок і підштовхує Близький Схід до ескалації. Ми будемо діяти в тому місці і в час, які ми виберемо, відповідно до вказівок політичного ешелону", – продовжує він.
"Сьогоднішня подія матиме наслідки", - додає Хагарі.
Іран призупинив польоти в аеропорту Тегерана після ракетного удару по Ізраїлю01.10.24, 21:40 • 20692 перегляди
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Після заяви про ракетний удар Ірану по Ізраїлю місцеві мешканці обох країн стали свідками не тільки запуску ракет, а й роботи ізраїльської системи ППО "Залізний купол".