Іран призупинив польоти в аеропорту Тегерана після ракетного удару по Ізраїлю
Київ • УНН
Іран тимчасово зупинив вхідні та вихідні рейси в міжнародному аеропорту Тегерана після здійснення ракетного удару по Ізраїлю. Це рішення прийнято на тлі загрози відповіді з боку Ізраїлю.
Іран призупинив польоти в міжнародному аеропорту Тегерана, повідомляють іранські ЗМІ, після того, як він здійснив ракетний удар по Ізраїлю, викликавши безпосередню загрозу відповіді, передає УНН.
"На даний момент ми призупинили вхідні та вихідні рейси в міжнародному аеропорту Тегерана", — цитує інформаційне агентство ISNA слова керівника аеропорту Саїда Чаландарі.
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