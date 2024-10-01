Иран приостановил полеты в аэропорту Тегерана после ракетного удара по Израилю

Иран приостановил полеты в международном аэропорту Тегерана, сообщают иранские СМИ, после того, как он совершил ракетный удар по Израилю, вызвав непосредственную угрозу ответа, передает УНН.

«На данный момент мы приостановили входящие и исходящие рейсы в международном аэропорту Тегерана», - цитирует информационное агентство ISNA слова руководителя аэропорта Саида Чаландари.

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