Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля: над страной работает «Железный купол»
Киев • УНН
Иран начал ракетную атаку на Израиль, запустив сотни ракет. Израильская система ПВО «Железный купол» активно работает, по всей стране объявлена воздушная тревога.
После заявления о ракетном ударе Ирана по Израилю местные жители обеих стран стали свидетелями не только запуска ракет, но и работу израильской системы ПВО "Железный купол". Об этом пишет УНН
Детали
Местные жители показали ряд кадров того, как иранские ракеты летят в направлении Израиля.
Между тем телеканал АВС говорит, что Иран запустит 240-250 ракет двумя волнами по четырем целям в Израиле, включая штаб-квартиру "Моссада" и три авиабазы. Армия обороны Израиля не планирует наносить превентивный удар.
ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля1 октября 2024, 16:46 • 11277 просмотров
Между тем издание The Jerusalem Post уверяет, что Иран уже запустил около 400 ракет.
В сети также появились кадры того, как работает израильский "Железный купол". Кое-где, правда, видно, как попадание или падение обломков.
Сейчас по всей стране объявлена воздушная тревога.
Напомним,
Белый Дом заявил о подготовке Ираном неизбежной атаки баллистическими ракетами на Израиль. США активно поддерживают оборонительные приготовления Израиля и предупреждают о серьезных последствиях для Ирана в случае атаки.