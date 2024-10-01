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Білий Дім вважає, що Іран готує "неминучу" атаку балістичними ракетами на Ізраїль - ЗМІ

Київ • УНН

 • 17368 перегляди

Білий Дім заявив про підготовку Іраном неминучої атаки балістичними ракетами на Ізраїль. США активно підтримують оборонні приготування Ізраїлю та попереджають про серйозні наслідки для Ірану в разі атаки.

Високопосадовець Білого дому у вівторок заявив, що США вважають, що Іран готує неминучу атаку балістичними ракетами проти Ізраїлю. Про це пише СNN, передає УНН.

"Сполучені Штати мають ознаки того, що Іран готується до неминучого запуску балістичних ракет проти Ізраїлю. Ми активно підтримуємо оборонні приготування для захисту Ізраїлю від цієї атаки. Пряма військова атака з боку Ірану на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Ірану", - йдеться в заяві високопосадовця Білого дому.

Доповнення

Напруженість у відносинах між Ізраїлем та Іраном значно зросла в останні тижні, оскільки Ізраїль активізував свої зусилля проти "Хезболли" в Лівані, підтримуваного Іраном бойового угруповання. У понеділок ізраїльська армія розпочала наземну операцію на півдні Лівану, спрямовану проти "Хезболли".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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