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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый Дом считает, что Иран готовит "неизбежную" атаку баллистическими ракетами на Израиль - СМИ

Белый Дом считает, что Иран готовит "неизбежную" атаку баллистическими ракетами на Израиль - СМИ

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 14:11  •  4502 просмотра

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Белый Дом заявил о подготовке Ираном неизбежной атаки баллистическими ракетами на Израиль. США активно поддерживают оборонительные приготовления Израиля и предупреждают о серьезных последствиях для Ирана в случае атаки.

Высокопоставленный чиновник Белого дома во вторник заявил, что США считают, что Иран готовит неизбежную атаку баллистическими ракетами против Израиля. Об этом пишет СNN, передает УНН.

"Соединенные Штаты имеют признаки того, что Иран готовится к неизбежному запуску баллистических ракет против Израиля. Мы активно поддерживаем оборонительные приготовления для защиты Израиля от этой атаки. Прямая военная атака со стороны Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана", - говорится в заявлении высокопоставленного чиновника Белого дома.

Дополнение

Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном значительно возросла в последние недели, поскольку Израиль активизировал свои усилия против "Хезболлы" в Ливане, поддерживаемой Ираном боевой группировки. В понедельник израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана, направленную против "Хезболлы".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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