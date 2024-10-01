Белый Дом считает, что Иран готовит "неизбежную" атаку баллистическими ракетами на Израиль - СМИ

Высокопоставленный чиновник Белого дома во вторник заявил, что США считают, что Иран готовит неизбежную атаку баллистическими ракетами против Израиля. Об этом пишет СNN, передает УНН.

"Соединенные Штаты имеют признаки того, что Иран готовится к неизбежному запуску баллистических ракет против Израиля. Мы активно поддерживаем оборонительные приготовления для защиты Израиля от этой атаки. Прямая военная атака со стороны Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана", - говорится в заявлении высокопоставленного чиновника Белого дома.

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Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном значительно возросла в последние недели, поскольку Израиль активизировал свои усилия против "Хезболлы" в Ливане, поддерживаемой Ираном боевой группировки. В понедельник израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана, направленную против "Хезболлы".