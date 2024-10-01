Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану

Війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану. Про це повідомляє Israel Defense Forces у Telegram, пише УНН.

Відповідно до рішення політичного ешелону, кілька годин тому війська ЦАХАЛу розпочали обмежені, локалізовані і цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти терористичних об'єктів та інфраструктури Хезболли на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю,