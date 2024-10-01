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Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану

Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану

Київ • УНН

 • 17981 перегляди

ЦАХАЛ розпочав обмежені наземні рейди проти об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану. Операція спрямована на терористичні цілі поблизу кордону, які загрожують північним районам Ізраїлю.

Війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану. Про це повідомляє Israel Defense Forces у Telegram, пише УНН.

Відповідно до рішення політичного ешелону, кілька годин тому війська ЦАХАЛу розпочали обмежені, локалізовані і цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти терористичних об'єктів та інфраструктури Хезболли на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що ЦАХАЛ діє згідно з методичним планом, розробленим Генеральним штабом і Північним командуванням, за яким солдати тренувалися і готувалися протягом останніх місяців. 

Ізраїльські військово-повітряні сили і артилерія ЦАХАЛу підтримують сухопутні війська, завдаючи точних ударів по військових цілях в цьому районі.

Операція "Північні стріли" триватиме відповідно до оцінки ситуації і паралельно з бойовими діями в Секторі Гази та на інших напрямках. 

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Ізраїль готується до короткострокової наземної операції в Південному Лівані проти Хезболли. Мета - відтіснити сили від кордону і знищити інфраструктуру, включно зі збройовими складами.

Армія Лівану відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем - ЗМІ30.09.24, 23:32 • 17864 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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