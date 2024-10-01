Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану
Київ • УНН
ЦАХАЛ розпочав обмежені наземні рейди проти об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану. Операція спрямована на терористичні цілі поблизу кордону, які загрожують північним районам Ізраїлю.
Війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану. Про це повідомляє Israel Defense Forces у Telegram, пише УНН.
Відповідно до рішення політичного ешелону, кілька годин тому війська ЦАХАЛу розпочали обмежені, локалізовані і цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти терористичних об'єктів та інфраструктури Хезболли на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю,
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Зазначається, що ЦАХАЛ діє згідно з методичним планом, розробленим Генеральним штабом і Північним командуванням, за яким солдати тренувалися і готувалися протягом останніх місяців.
Ізраїльські військово-повітряні сили і артилерія ЦАХАЛу підтримують сухопутні війська, завдаючи точних ударів по військових цілях в цьому районі.
Операція "Північні стріли" триватиме відповідно до оцінки ситуації і паралельно з бойовими діями в Секторі Гази та на інших напрямках.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН Ізраїль готується до короткострокової наземної операції в Південному Лівані проти Хезболли. Мета - відтіснити сили від кордону і знищити інфраструктуру, включно зі збройовими складами.
Армія Лівану відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем - ЗМІ30.09.24, 23:32 • 17864 перегляди