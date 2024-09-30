Армія Лівану відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем - ЗМІ
Київ • УНН
Ліванські війська відходять на 5 км від південного кордону з Ізраїлем через загрозу наземної операції. Повідомляється про масований артилерійський обстріл ізраїльтянами прикордонного села Ваззані.
Ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів та повідомлень про наземну операцію ЦАХАЛу. Про це повідомляє Times of Israel, Reuters, пише УНН.
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Джерела видання Reuters увечері понеділка повідомили, що Ліванська армія відходить з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем.
У ЗМІ повідомляють, що Ліванські війська відступили щонайменше на п'ять кілометрів на північ від кордону.
Відступ триває через повідомлення про неминуче ізраїльське наземне вторгнення на південь Лівану.
Ліванські ЗМІ також повідомили про масований артилерійський обстріл ізраїльтянами прикордонного села Ваззані.
Нагадаємо
Ізраїль готується до короткострокової наземної операції в Південному Лівані проти Хезболли. Мета - відтіснити сили від кордону і знищити інфраструктуру, включно зі збройовими складами.