Ізраїльська наземна операція в Лівані може розпочатися сьогодні - ЗМІ

Ізраїль планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка може розпочатися найближчим часом. Про це повідомляє NBC News із посиланням на посадову особу США, посадову особу адміністрації Байдена та джерело, знайоме з плануванням, передає УНН.

Ізраїль повідомив США, що вторгнення в Південному Лівані може розпочатися вже сьогодні і що його мета - відтіснити сили Хезболли подалі від ізраїльського кордону і націлитися на їхню інфраструктуру, включно з запасами і зброєю, пояснили чиновники.

За інформацією видання, наступ буде обмежений за тривалістю і масштабом, можливо, почнеться вже сьогодні ввечері і триватиме кілька днів, а не тижнів, сказали вони, додавши, що географічне охоплення буде обмеженим.

Ізраїль уже почав розвідувальні операції, сказав американський чиновник, включно з невеликими наземними місіями за участю своїх сил спеціального призначення. Вони також розгорнули бойових інженерів та інші війська для таких місій, як прорив. Наразі в Армії оборони Ізраїлю розгорнуто близько п'яти бригад, але не всі з них, як очікується, перейдуть кордон, сказав чиновник.

Чиновник наголосив, що операція буде обмеженою за тривалістю і масштабом, націленою на запаси і зброю «Хезболли», включно з підземними об'єктами.

Ізраїль планував масштабніше вторгнення, але після того, як офіційні особи США закликали їх переглянути своє рішення під час розлогих бесід на вихідних, вони вирішили скоротити масштаби, заявили адміністрація та офіційні особи США.

Однак адміністрація Байдена, як і раніше, стурбована тим, що місія може розширитися, сказав представник адміністрації, додавши, що президент Джо Байден, як і раніше, наполягає на припиненні вогню.