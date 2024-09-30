Израильская наземная операция в Ливане может начаться сегодня - СМИ

Израиль планирует ограниченную наземную операцию в Ливане, которая может начаться в ближайшее время. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на должностное лицо США, должностное лицо администрации Байдена и источник, знакомый с планированием, передает УНН.

Израиль сообщил США, что вторжение в Южном Ливане может начаться уже сегодня и что его цель — оттеснить силы Хезболлы подальше от израильской границы и нацелиться на их инфраструктуру, включая запасы и оружие, объяснили чиновники.

По информации издания, наступление будет ограничено по продолжительности и масштабу, возможно, начнется уже сегодня вечером и продлится несколько дней, а не недель, сказали они, добавив, что географический охват будет ограничен.

Израиль уже начал разведывательные операции, сказал американский чиновник, включая небольшие наземные миссии с участием своих сил специального назначения. Они также развернули боевых инженеров и другие войска для таких миссий, как прорыв. В настоящее время у Армии обороны Израиля развернуто около пяти бригад, но не все из них, как ожидается, перейдут границу, сказал чиновник.

Чиновник подчеркнул, что операция будет ограниченной по продолжительности и масштабу, нацеленной на запасы и оружие "Хезболлы", включая подземные объекты.

Израиль планировал более масштабное вторжение, но после того, как официальные лица США призвали их пересмотреть свое решение в ходе обширных бесед на выходных, они решили сократить масштабы, заявили администрация и официальные лица США.

Однако администрация Байдена по-прежнему обеспокоена тем, что миссия может расшириться, сказал представитель администрации, добавив, что президент Джо Байден по-прежнему настаивает на прекращении огня.