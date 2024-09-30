Армия Ливана отступает с позиций на границе с Израилем - СМИ

Ливанская армия отступает с нескольких позиций на южной границе с Израилем после обстрелов и сообщений о наземной операции ЦАХАЛа. Об этом сообщает Times of Israel, Reuters, пишет УНН.

Детали

Источники издания Reuters вечером понедельника сообщили, что Ливанская армия отходит с нескольких позиций на южной границе с Израилем.

В СМИ сообщают, что Ливанские войска отступили минимум на пять километров к северу от границы.

Отступление продолжается из-за сообщений о неизбежном израильском наземном вторжении на юг Ливана.

Ливанские СМИ также сообщили о массированном артиллерийском обстреле израильтянами приграничной деревни Ваззани.

Напомним

Израиль готовится к краткосрочной наземной операции в Южном Ливане против Хезболлы. Цель - оттеснить силы от границы и уничтожить инфраструктуру, включая оружейные склады.