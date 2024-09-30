Армия Ливана отступает с позиций на границе с Израилем - СМИ
Киев • УНН
Ливанские войска отходят на 5 км от южной границы с Израилем из-за угрозы наземной операции. Сообщается о массированном артиллерийском обстреле израильтянами приграничной деревни Ваззани.
Ливанская армия отступает с нескольких позиций на южной границе с Израилем после обстрелов и сообщений о наземной операции ЦАХАЛа. Об этом сообщает Times of Israel, Reuters, пишет УНН.
Детали
Источники издания Reuters вечером понедельника сообщили, что Ливанская армия отходит с нескольких позиций на южной границе с Израилем.
В СМИ сообщают, что Ливанские войска отступили минимум на пять километров к северу от границы.
Отступление продолжается из-за сообщений о неизбежном израильском наземном вторжении на юг Ливана.
Ливанские СМИ также сообщили о массированном артиллерийском обстреле израильтянами приграничной деревни Ваззани.
Напомним
Израиль готовится к краткосрочной наземной операции в Южном Ливане против Хезболлы. Цель - оттеснить силы от границы и уничтожить инфраструктуру, включая оружейные склады.