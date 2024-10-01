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Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 23:45  •  1691 просмотра

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ЦАХАЛ начал ограниченные наземные рейды против объектов «Хезболлы» на юге Ливана. Операция направлена на террористические цели вблизи границы, которые угрожают северным районам Израиля.

Войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана. Об этом сообщает Israel Defense Forces в Telegram, пишет УНН.

В соответствии с решением политического эшелона, несколько часов назад войска ЦАХАЛа начали ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных против террористических объектов и инфраструктуры Хезболлы на юге Ливана. Эти цели расположены в деревнях вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ЦАХАЛ действует согласно методическому плану, разработанному Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты тренировались и готовились в течение последних месяцев. 

Израильские военно-воздушные силы и артиллерия ЦАХАЛа поддерживают сухопутные войска, нанося точные удары по военным целям в этом районе.

Операция "Северные стрелы" будет продолжаться в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Секторе Газа и на других направлениях. 

Напомним

Как ранее писал УНН Израиль готовится к краткосрочной наземной операции в Южном Ливане против Хезболлы. Цель - оттеснить силы от границы и уничтожить инфраструктуру, включая оружейные склады.

Армия Ливана отступает с позиций на границе с Израилем - СМИ30 сентября 2024, 20:32 • 5766 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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