Израиль начал наземную операцию на юге Ливана
Киев • УНН
ЦАХАЛ начал ограниченные наземные рейды против объектов «Хезболлы» на юге Ливана. Операция направлена на террористические цели вблизи границы, которые угрожают северным районам Израиля.
Войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана. Об этом сообщает Israel Defense Forces в Telegram, пишет УНН.
В соответствии с решением политического эшелона, несколько часов назад войска ЦАХАЛа начали ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных против террористических объектов и инфраструктуры Хезболлы на юге Ливана. Эти цели расположены в деревнях вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля,
Детали
Отмечается, что ЦАХАЛ действует согласно методическому плану, разработанному Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты тренировались и готовились в течение последних месяцев.
Израильские военно-воздушные силы и артиллерия ЦАХАЛа поддерживают сухопутные войска, нанося точные удары по военным целям в этом районе.
Операция "Северные стрелы" будет продолжаться в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Секторе Газа и на других направлениях.
Напомним
Как ранее писал УНН Израиль готовится к краткосрочной наземной операции в Южном Ливане против Хезболлы. Цель - оттеснить силы от границы и уничтожить инфраструктуру, включая оружейные склады.
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