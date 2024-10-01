Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках 12 часов назад • 103796 просмотра

Дело главного юриста НБУ: регулятор до сих пор не отреагировал на уголовное производство 15 часов назад • 111869 просмотра

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО 16 часов назад • 112830 просмотра

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады 27 сентября 2024, 09:56 • 170737 просмотра