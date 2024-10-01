ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Во вторник, 1 октября, Иран запустил ракеты по Израилю. Об этом заявила Армия обороны Израиля, передает УНН.

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Недавно ракеты были запущены из Ирана в сторону Государства Израиль. Всем приказано быть бдительным и точно выполнять указания командования тыла