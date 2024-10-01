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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля

ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 16:46  •  11246 просмотра

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Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана в сторону Израиля. Командование тыла распространило инструкции по спасению жизни, призывая общественность следовать указаниям и находиться в защищенных пространствах.

Во вторник, 1 октября, Иран запустил ракеты по Израилю. Об этом заявила Армия обороны Израиля, передает УНН.

Детали

Недавно ракеты были запущены из Ирана в сторону Государства Израиль. Всем приказано быть бдительным и точно выполнять указания командования тыла 

- говорится в заявлении ЦАХАЛа. 

Отмечается, что командование тыла распространило инструкции по спасению жизни в разных районах страны.

Общественность просят придерживаться указаний командования тыла. Услышав сирену, вы должны войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления.

Напомним,

Белый Дом заявил о подготовке Ираном неизбежной атаки баллистическими ракетами на Израиль. США активно поддерживают оборонительные приготовления Израиля и предупреждают о серьезных последствиях для Ирана в случае атаки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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