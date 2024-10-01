ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Киев • УНН
Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана в сторону Израиля. Командование тыла распространило инструкции по спасению жизни, призывая общественность следовать указаниям и находиться в защищенных пространствах.
Во вторник, 1 октября, Иран запустил ракеты по Израилю. Об этом заявила Армия обороны Израиля, передает УНН.
Детали
Недавно ракеты были запущены из Ирана в сторону Государства Израиль. Всем приказано быть бдительным и точно выполнять указания командования тыла
Отмечается, что командование тыла распространило инструкции по спасению жизни в разных районах страны.
Общественность просят придерживаться указаний командования тыла. Услышав сирену, вы должны войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления.
Напомним,
Белый Дом заявил о подготовке Ираном неизбежной атаки баллистическими ракетами на Израиль. США активно поддерживают оборонительные приготовления Израиля и предупреждают о серьезных последствиях для Ирана в случае атаки.