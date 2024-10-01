ЦАХАЛ заявив, що Іран запустив ракети в бік Ізраїлю
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю повідомила про запуск ракет з Ірану в бік Ізраїлю. Командування тилу розповсюдило інструкції щодо порятунку життя, закликаючи громадськість дотримуватися вказівок та перебувати в захищених просторах.
У вівторок, 1 жовтня, Іран запустив ракети по Ізраїлю. Про це заявила Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.
Деталі
Нещодавно ракети були запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль. Всім наказано бути пильним і точно виконувати вказівки командування тилу
Зазначається, що командування тилу розповсюдило інструкції щодо порятунку життя в різних районах країни.
Громадськість просять дотримуватися вказівок командування тилу. Почувши сирену, ви повинні увійти в захищений простір і залишатися там до подальшого повідомлення.
Нагадаємо
Білий Дім заявив про підготовку Іраном неминучої атаки балістичними ракетами на Ізраїль. США активно підтримують оборонні приготування Ізраїлю та попереджають про серйозні наслідки для Ірану в разі атаки.