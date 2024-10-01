Іран запустив сотні ракет у бік Ізраїля: над країною працює "Залізний купол"
Київ • УНН
Іран розпочав ракетну атаку на Ізраїль, запустивши сотні ракет. Ізраїльська система ППО "Залізний купол" активно працює, по всій країні оголошено повітряну тривогу.
Після заяви про ракетний удар Ірану по Ізраїлю місцеві мешканці обох країн стали свідками не тільки запуску ракет, а й роботи ізраїльської системи ППО "Залізний купол". Про це пише УНН
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Місцеві мешканці показали низку кадрів того, як іранські ракети летять в напрямку Ізраїлю.
Тим часом телеканал АВС каже, що Іран запустить 240—250 ракет двома хвилями по чотирьох цілях в Ізраїлі, включно зі штаб-квартирою "Моссаду" і трьома авіабазами. Армія оборони Ізраїлю не планує завдавати превентивного удару.
ЦАХАЛ заявив, що Іран запустив ракети в бік Ізраїлю01.10.24, 19:46 • 59109 переглядiв
Тим часом видання The Jerusalem Post запевняє, що Іран вже запустив близько 400 ракет.
В мережі також з'явились кадри того, як працює ізраїльський "Залізний купол". Подекуди, щоправда, видно, як влучання або ж падіння уламків.
Наразі по всій країні оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо
Білий Дім заявив про підготовку Іраном неминучої атаки балістичними ракетами на Ізраїль. США активно підтримують оборонні приготування Ізраїлю та попереджають про серйозні наслідки для Ірану в разі атаки.