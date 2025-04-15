Залізний купол

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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14 квітня, 16:00 • 165364 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141607 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144275 перегляди

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Трамп хоче "Золотий купол", здатний захистити всю територію США - ЗМІ

Адміністрація Трампа прагне до створення системи протиракетної оборони, аналогічної ізраїльському "Залізному куполу". Проєкт "Золотий купол" потребує мільярди доларів на розробку.

Новини Світу • 22 березня, 18:42 • 30209 перегляди

Трамп хоче створити американський аналог "Залізного купола" Ізраїлю

Президент США планує звернутися до Конгресу щодо фінансування нової системи протиракетної оборони. Проект передбачає розгортання космічних датчиків та перехоплювачів за ізраїльським зразком.

Новини Світу • 5 березня, 03:59 • 25248 перегляди

США не дозволять ХАМАС використати перемир'я для відновлення сил

Держсекретар США Рубіо заявив про неприпустимість використання ХАМАСом перемир'я для відновлення своїх сил. ХАМАС відклав звільнення ізраїльських заручників, що викликало гнів США та Ізраїлю.

Новини Світу • 12 лютого, 12:18 • 21275 перегляди

Китай будує величезний новий військовий командний центр у Пекіні - FT

У західній частині Пекіна розпочалось будівництво масштабного військового командного центру площею понад 60 га. За даними розвідки США, комплекс включатиме укріплені бункери та стане найбільшим у світі.

Новини Світу • 31 січня, 09:02 • 27927 перегляди

Трамп видав указ, націлений на трансгендерних військових

Дональд Трамп підписав указ, що вимагає перегляду медичних стандартів для військовослужбовців, зокрема трансгендерних осіб. Документ може вплинути на тисячі військових та є частиною ширшої ініціативи зі згортання програм різноманітності.

Новини Світу • 28 січня, 09:00 • 30668 перегляди

Трамп підпише указ про "Залізний купол" для США - очільник Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про плани створення системи протиракетної оборони за типом ізраїльського "Залізного купола". Raytheon та Rafael вже працюють над адаптацією системи для території США.

Новини Світу • 27 січня, 20:00 • 32962 перегляди

Президент: Україні та Європі потрібно розпочати спільне виробництво систем ППО

Президент України на форумі в Давосі запропонував Європі розпочати спільне виробництво систем протиповітряної оборони. Зеленський наголосив на необхідності створення європейського "залізного купола".

Війна • 21 січня, 14:43 • 29827 перегляди

"Потрібно мати змогу відповідати": генерал НАТО про те, як протистояти загрозі "Орешника"

Командувач НАТО з трансформації заявив про необхідність мати зброю для відповіді на російську загрозу. Європа не зможе захиститися лише оборонними системами через свої розміри.

Війна • 27 грудня, 03:43 • 105930 перегляди

Ізраїль готує революційний лазерний захист від ракетних атак за $5 за постріл

Ізраїль планує ввести в експлуатацію нову лазерну систему Iron Beam у 2025 році. Система зможе знищувати ракети та безпілотники за $5 замість $60 000, які витрачаються на перехоплення Iron Dome.

Новини Світу • 28 жовтня, 14:25 • 17954 перегляди

Україна засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю

МЗС України рішуче засудило масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю 1 жовтня. Київ підтримує дії союзників Ізраїлю та закликає захищати українське небо від російських атак.

Політика • 2 жовтня, 14:04 • 31396 перегляди

Ізраїль заборонив в'їзд до країни генсеку ООН Гуттерішу

МЗС Ізраїлю заборонив в'їзд генсеку ООН Антоніо Гуттерішу через відсутність засудження атаки Ірану. Ізраїль звинуватив Гуттеріша у підтримці терористів та відсутності реакції на дії ХАМАС.

Новини Світу • 2 жовтня, 11:03 • 14189 перегляди

Ізраїль перехопив більшість зі 180 ракет, запущених Іраном

Армія оборони Ізраїлю заявила про ефективне перехоплення "великої кількості" зі 180 балістичних ракет, випущених Іраном. США також брали участь в обороні, виявивши загрозу і перехопивши деякі ракети.

Війна • 1 жовтня, 19:19 • 38248 перегляди

ЦАХАЛ: Ізраїль продовжить завдавати ударів після атаки Ірану

Представник ЦАХАЛу заявив про продовження потужних ударів Ізраїлю на Близькому Сході. Він підкреслив ефективність систем ППО та попередив про наслідки іранської атаки.

Війна • 1 жовтня, 19:06 • 22018 перегляди

Іран призупинив польоти в аеропорту Тегерана після ракетного удару по Ізраїлю

Іран тимчасово зупинив вхідні та вихідні рейси в міжнародному аеропорту Тегерана після здійснення ракетного удару по Ізраїлю. Це рішення прийнято на тлі загрози відповіді з боку Ізраїлю.

Новини Світу • 1 жовтня, 18:40 • 20692 перегляди

Байден наказав військовим США збивати іранські ракети, запущені по Ізраїлю - ЗМІ

Президент США Джо Байден доручив американським військам допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану. США відіграли важливу роль у збитті іранських ракет під час попереднього удару 13 квітня.

Новини Світу • 1 жовтня, 17:42 • 21839 перегляди

Іран запустив сотні ракет у бік Ізраїля: над країною працює "Залізний купол"

Іран розпочав ракетну атаку на Ізраїль, запустивши сотні ракет. Ізраїльська система ППО "Залізний купол" активно працює, по всій країні оголошено повітряну тривогу.

Новини Світу • 1 жовтня, 17:08 • 20737 перегляди

Хезболла здійснила масований ракетний обстріл північного Ізраїлю

Хезболла випустила понад 50 ракет по північних регіонах Ізраїлю з території Лівану. "Залізний купол" активно працює над перехопленням даних ракет, місцеві жителі повідомляють про десятки збитих цілей.

Війна • 3 серпня, 22:32 • 113518 перегляди

Ізраїль потребує зброї, але Вашингтон блокує постачання – заява Нетаньягу спантеличила Білий дім

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що США заблокували постачання зброї, необхідної Ізраїлю для "війни за його існування", але Білий дім, Держдепартамент і Пентагон були спантеличені його заявою і заперечували будь-яку інформацію про таку блокаду.

Новини Світу • 21 червня, 16:08 • 23199 перегляди

Євросоюз прагне посилити співпрацю країн ЄС у сфері оборони - Politico

ЄС прагне взяти на себе більшу відповідальність за безпеку і оборону, включаючи створення внутрішнього оборонного ринку, розширення виробничих потужностей, сприяння спільним закупівлям і фінансування великих європейських флагманських проектів, таких як щит протиповітряної оборони ЄС і поліпшення кібербезпеки.

Новини Світу • 23 травня, 12:58 • 18164 перегляди

Польща інвестує понад 2,5 мільярди доларів у зміцнення кордонів з росією та білоруссю

Польща планує інвестувати 2,55 млрд доларів у зміцнення 400-кілометрового сухопутного кордону з Росією та Білоруссю в рамках плану "Східний щит", що передбачає будівництво нових укріплень, парканів, зміну рельєфу місцевості та лісонасаджень, щоб зробити кордон безпечним і непрохідним.

Новини Світу • 19 травня, 06:38 • 25258 перегляди

Прем'єр Греції підтримав створення європейської системи ППО за зразком "Залізного купола"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола" для колективного захисту всіх країн-членів ЄС від потенційних загроз.

Новини Світу • 16 травня, 13:46 • 23097 перегляди

Reuters: декілька країн зацікавились ізраїльською системою ПРО Arrow, яка успішно відбила масовані атаки Ірану

Після успішного перехоплення масованої ракетної атаки Ірану кілька країн висловили зацікавленість в ізраїльській системі протиракетної оборони "Arrow" через її продемонстровану ефективність.

Новини Світу • 16 травня, 13:36 • 23655 перегляди

Ізраїль планує зняти з озброєння ЗРК Patriot - ЗМІ

Ізраїль планує протягом двох місяців вивести з експлуатації застарілі системи протиповітряної оборони Patriot і замінити їх більш сучасними системами, такими як David's Sling і Iron Dome.

Новини Світу • 30 квітня, 20:42 • 22788 перегляди

Зеленський назвав подвійними стандартами збиття союзниками іранських ракет

Президент Зеленський розкритикував західних союзників за те, що вони демонструють подвійні стандарти, допомагаючи Ізраїлю збивати іранські ракети і безпілотники, але не надаючи такого ж рівня підтримки Україні проти російських повітряних атак.

Політика • 20 квітня, 14:37 • 58458 перегляди

Боррель про реагування союзників на удари по Україні та Ізраїлю: не можна дати однакову відповідь, адже обставини не однакові

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС працює над тим, щоб підвищити спроможність України у сфері протиповітряної оборони.

Війна • 17 квітня, 05:52 • 25036 перегляди

Військові США після збиття запущених з Ірану та Ємену дронів та ракет підтвердили готовність підтримати захист Ізраїлю

Американські війська за підтримки есмінців Європейського командування США знищили понад 80 ударних безпілотників і щонайменше шість балістичних ракет, націлених на Ізраїль з Ірану та Ємену протягом вихідних, повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

Новини Світу • 15 квітня, 06:32 • 21227 перегляди

Військові США знищили 80 безпілотників і 6 ракет, які летіли на Ізраїль

Під час суботньої атаки американські військові знищили понад 80 безпілотників і 6 балістичних ракет, спрямованих з Ірану та Ємену в бік Ізраїлю.

Війна • 15 квітня, 02:05 • 50169 перегляди

У Rheinmetall заявили, що Європа повинна розробити свій аналог системи ППО "Залізний купол" - FT

Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall, вважає, що Європа повинна створити власну версію ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Новини Світу • 20 березня, 11:45 • 28440 перегляди

Палата представників США розгляне законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України

Група американських конгресменів подала законопроект про виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів окремо від фінансування України.

Політика • 3 лютого, 20:41 • 31885 перегляди