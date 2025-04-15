Залізний купол

Адміністрація Трампа прагне до створення системи протиракетної оборони, аналогічної ізраїльському "Залізному куполу". Проєкт "Золотий купол" потребує мільярди доларів на розробку.
Президент США планує звернутися до Конгресу щодо фінансування нової системи протиракетної оборони. Проект передбачає розгортання космічних датчиків та перехоплювачів за ізраїльським зразком.
Держсекретар США Рубіо заявив про неприпустимість використання ХАМАСом перемир'я для відновлення своїх сил. ХАМАС відклав звільнення ізраїльських заручників, що викликало гнів США та Ізраїлю.
У західній частині Пекіна розпочалось будівництво масштабного військового командного центру площею понад 60 га. За даними розвідки США, комплекс включатиме укріплені бункери та стане найбільшим у світі.
Дональд Трамп підписав указ, що вимагає перегляду медичних стандартів для військовослужбовців, зокрема трансгендерних осіб. Документ може вплинути на тисячі військових та є частиною ширшої ініціативи зі згортання програм різноманітності.
Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про плани створення системи протиракетної оборони за типом ізраїльського "Залізного купола". Raytheon та Rafael вже працюють над адаптацією системи для території США.
Президент України на форумі в Давосі запропонував Європі розпочати спільне виробництво систем протиповітряної оборони. Зеленський наголосив на необхідності створення європейського "залізного купола".
Командувач НАТО з трансформації заявив про необхідність мати зброю для відповіді на російську загрозу. Європа не зможе захиститися лише оборонними системами через свої розміри.
Ізраїль планує ввести в експлуатацію нову лазерну систему Iron Beam у 2025 році. Система зможе знищувати ракети та безпілотники за $5 замість $60 000, які витрачаються на перехоплення Iron Dome.
МЗС України рішуче засудило масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю 1 жовтня. Київ підтримує дії союзників Ізраїлю та закликає захищати українське небо від російських атак.
МЗС Ізраїлю заборонив в'їзд генсеку ООН Антоніо Гуттерішу через відсутність засудження атаки Ірану. Ізраїль звинуватив Гуттеріша у підтримці терористів та відсутності реакції на дії ХАМАС.
Армія оборони Ізраїлю заявила про ефективне перехоплення "великої кількості" зі 180 балістичних ракет, випущених Іраном. США також брали участь в обороні, виявивши загрозу і перехопивши деякі ракети.
Представник ЦАХАЛу заявив про продовження потужних ударів Ізраїлю на Близькому Сході. Він підкреслив ефективність систем ППО та попередив про наслідки іранської атаки.
Іран тимчасово зупинив вхідні та вихідні рейси в міжнародному аеропорту Тегерана після здійснення ракетного удару по Ізраїлю. Це рішення прийнято на тлі загрози відповіді з боку Ізраїлю.
Президент США Джо Байден доручив американським військам допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану. США відіграли важливу роль у збитті іранських ракет під час попереднього удару 13 квітня.
Іран розпочав ракетну атаку на Ізраїль, запустивши сотні ракет. Ізраїльська система ППО "Залізний купол" активно працює, по всій країні оголошено повітряну тривогу.
Хезболла випустила понад 50 ракет по північних регіонах Ізраїлю з території Лівану. "Залізний купол" активно працює над перехопленням даних ракет, місцеві жителі повідомляють про десятки збитих цілей.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що США заблокували постачання зброї, необхідної Ізраїлю для "війни за його існування", але Білий дім, Держдепартамент і Пентагон були спантеличені його заявою і заперечували будь-яку інформацію про таку блокаду.
ЄС прагне взяти на себе більшу відповідальність за безпеку і оборону, включаючи створення внутрішнього оборонного ринку, розширення виробничих потужностей, сприяння спільним закупівлям і фінансування великих європейських флагманських проектів, таких як щит протиповітряної оборони ЄС і поліпшення кібербезпеки.
Польща планує інвестувати 2,55 млрд доларів у зміцнення 400-кілометрового сухопутного кордону з Росією та Білоруссю в рамках плану "Східний щит", що передбачає будівництво нових укріплень, парканів, зміну рельєфу місцевості та лісонасаджень, щоб зробити кордон безпечним і непрохідним.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола" для колективного захисту всіх країн-членів ЄС від потенційних загроз.
Після успішного перехоплення масованої ракетної атаки Ірану кілька країн висловили зацікавленість в ізраїльській системі протиракетної оборони "Arrow" через її продемонстровану ефективність.
Ізраїль планує протягом двох місяців вивести з експлуатації застарілі системи протиповітряної оборони Patriot і замінити їх більш сучасними системами, такими як David's Sling і Iron Dome.
Президент Зеленський розкритикував західних союзників за те, що вони демонструють подвійні стандарти, допомагаючи Ізраїлю збивати іранські ракети і безпілотники, але не надаючи такого ж рівня підтримки Україні проти російських повітряних атак.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС працює над тим, щоб підвищити спроможність України у сфері протиповітряної оборони.
Американські війська за підтримки есмінців Європейського командування США знищили понад 80 ударних безпілотників і щонайменше шість балістичних ракет, націлених на Ізраїль з Ірану та Ємену протягом вихідних, повідомляє Центральне командування Збройних сил США.
Під час суботньої атаки американські військові знищили понад 80 безпілотників і 6 балістичних ракет, спрямованих з Ірану та Ємену в бік Ізраїлю.
Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall, вважає, що Європа повинна створити власну версію ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол".
Група американських конгресменів подала законопроект про виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів окремо від фінансування України.