Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з Китаєм

$43.170.01
50.520.15
ukenru
20:34 • 2830 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 8294 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 11071 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 21422 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 21153 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 17143 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24458 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 51390 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21919 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24749 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 21885 перегляди
Орбан каже, що Угорщина не пускатиме Україну в ЄС ще 100 років. У Києві відповідають - господар у москві стільки не протягне23 січня, 13:34 • 4818 перегляди
Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка23 січня, 14:25 • 8434 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft23 січня, 16:14 • 13613 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка17:02 • 7652 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 21428 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 51394 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 74388 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 70113 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 72345 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Індія
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 21902 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 21599 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 36998 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 52349 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 46902 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з Китаєм

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Дональд Трамп висловив невдоволення позицією Оттави щодо оборонних проєктів в Арктиці та її торговельної політики. Він наполягає на контролі США над Гренландією для системи протиракетної оборони.

Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з Китаєм

Президент США Дональд Трамп висловив публічне невдоволення позицією офіційної Оттави щодо стратегічних оборонних проєктів в Арктиці. Новий виток напруженості між країнами-сусідами виник на тлі спроб Вашингтона встановити контроль над Гренландією для розгортання глобальної системи протиракетної оборони. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

Трамп наполягає, що встановлення американського контролю над Гренландією є критично важливим для реалізації амбітного проєкту "Золотий купол" – високотехнологічного щита, що має захистити Північну Америку від балістичних загроз.

ЗМІ: Трамп скаржиться на вразливість Канади перед Китаєм та росією в Арктиці18.01.26, 18:32 • 6506 переглядiв

На переконання господаря Білого дому, відмова Канади підтримати будівництво системи безпосередньо в Гренландії шкодить безпеці всього континенту.

Канада виступає проти будівництва "Золотого купола" над Гренландією, хоча він захищав би і Канаду

– заявив Трамп у Truth Social, підкресливши, що без участі США острів може стати об'єктом експансії росії або Китаю.

Китайський фактор та загроза економічного поглинання

Окремим приводом для критики стала торговельна політика Канади, яку Вашингтон вважає занадто лояльною до Пекіна. Трамп застеріг канадський уряд від тісної економічної співпраці з КНР, прогнозуючи фатальні наслідки для суверенітету сусіда.

Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19.01.26, 16:58 • 79006 переглядiв

Натомість вони проголосували за ведення бізнесу з Китаєм, який "з’їсть їх із потрохами" вже протягом першого року!

– резюмував американський президент.

Дипломатичне протистояння в Арктиці

Попри те, що раніше на саміті в Давосі президент США дещо пом’якшив риторику щодо можливої військової анексії Гренландії, тиск на Данію та Канаду продовжує зростати. Білий дім використовує як економічні важелі, зокрема погрози введення мит, так і геополітичну аргументацію про "вакуум сили" в Арктичному регіоні. Канада, зі свого боку, продовжує наполягати на повазі до міжнародного права та суверенітету Гренландії, водночас намагаючись збалансувати відносини з ключовим торговельним партнером у Вашингтоні. 

Прем'єр Канади "стривожений ескалацією" і обіцяє підтримку Гренландії18.01.26, 19:36 • 6074 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Truth Social
Ґренландія
Давос
Оттава
Білий дім
Дональд Трамп
Залізний купол
Данія
Канада
Китай
Сполучені Штати Америки