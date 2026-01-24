Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з Китаєм
Київ • УНН
Дональд Трамп висловив невдоволення позицією Оттави щодо оборонних проєктів в Арктиці та її торговельної політики. Він наполягає на контролі США над Гренландією для системи протиракетної оборони.
Президент США Дональд Трамп висловив публічне невдоволення позицією офіційної Оттави щодо стратегічних оборонних проєктів в Арктиці. Новий виток напруженості між країнами-сусідами виник на тлі спроб Вашингтона встановити контроль над Гренландією для розгортання глобальної системи протиракетної оборони. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, пише УНН.
Деталі
Трамп наполягає, що встановлення американського контролю над Гренландією є критично важливим для реалізації амбітного проєкту "Золотий купол" – високотехнологічного щита, що має захистити Північну Америку від балістичних загроз.
ЗМІ: Трамп скаржиться на вразливість Канади перед Китаєм та росією в Арктиці18.01.26, 18:32 • 6506 переглядiв
На переконання господаря Білого дому, відмова Канади підтримати будівництво системи безпосередньо в Гренландії шкодить безпеці всього континенту.
Канада виступає проти будівництва "Золотого купола" над Гренландією, хоча він захищав би і Канаду
Китайський фактор та загроза економічного поглинання
Окремим приводом для критики стала торговельна політика Канади, яку Вашингтон вважає занадто лояльною до Пекіна. Трамп застеріг канадський уряд від тісної економічної співпраці з КНР, прогнозуючи фатальні наслідки для суверенітету сусіда.
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19.01.26, 16:58 • 79006 переглядiв
Натомість вони проголосували за ведення бізнесу з Китаєм, який "з’їсть їх із потрохами" вже протягом першого року!
Дипломатичне протистояння в Арктиці
Попри те, що раніше на саміті в Давосі президент США дещо пом’якшив риторику щодо можливої військової анексії Гренландії, тиск на Данію та Канаду продовжує зростати. Білий дім використовує як економічні важелі, зокрема погрози введення мит, так і геополітичну аргументацію про "вакуум сили" в Арктичному регіоні. Канада, зі свого боку, продовжує наполягати на повазі до міжнародного права та суверенітету Гренландії, водночас намагаючись збалансувати відносини з ключовим торговельним партнером у Вашингтоні.
Прем'єр Канади "стривожений ескалацією" і обіцяє підтримку Гренландії18.01.26, 19:36 • 6074 перегляди