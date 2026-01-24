Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з Китаєм

Президент США Дональд Трамп висловив публічне невдоволення позицією офіційної Оттави щодо стратегічних оборонних проєктів в Арктиці. Новий виток напруженості між країнами-сусідами виник на тлі спроб Вашингтона встановити контроль над Гренландією для розгортання глобальної системи протиракетної оборони. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

Трамп наполягає, що встановлення американського контролю над Гренландією є критично важливим для реалізації амбітного проєкту "Золотий купол" – високотехнологічного щита, що має захистити Північну Америку від балістичних загроз.

На переконання господаря Білого дому, відмова Канади підтримати будівництво системи безпосередньо в Гренландії шкодить безпеці всього континенту.

Канада виступає проти будівництва "Золотого купола" над Гренландією, хоча він захищав би і Канаду – заявив Трамп у Truth Social, підкресливши, що без участі США острів може стати об'єктом експансії росії або Китаю.

Китайський фактор та загроза економічного поглинання

Окремим приводом для критики стала торговельна політика Канади, яку Вашингтон вважає занадто лояльною до Пекіна. Трамп застеріг канадський уряд від тісної економічної співпраці з КНР, прогнозуючи фатальні наслідки для суверенітету сусіда.

Натомість вони проголосували за ведення бізнесу з Китаєм, який "з’їсть їх із потрохами" вже протягом першого року! – резюмував американський президент.

Дипломатичне протистояння в Арктиці

Попри те, що раніше на саміті в Давосі президент США дещо пом’якшив риторику щодо можливої військової анексії Гренландії, тиск на Данію та Канаду продовжує зростати. Білий дім використовує як економічні важелі, зокрема погрози введення мит, так і геополітичну аргументацію про "вакуум сили" в Арктичному регіоні. Канада, зі свого боку, продовжує наполягати на повазі до міжнародного права та суверенітету Гренландії, водночас намагаючись збалансувати відносини з ключовим торговельним партнером у Вашингтоні.

