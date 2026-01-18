Прем'єр Канади "стривожений ескалацією" і обіцяє підтримку Гренландії

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні пообіцяв свою підтримку Гренландії та сказав, що він "стривожений цією ескалацією", передає УНН із посиланням на Sky News.

"Щоб було ясно, ми завжди підтримуватимемо суверенітет і територіальну цілісність країн, незалежно від їхнього географічного розташування", – сказав Марк Карні на пресконференції.

Він також сказав, що рішення щодо майбутнього території мають "вирішувати Гренландія та Данія".

Карні підтвердив, що розмовляв з прем'єр-міністром Гренландії, додавши, що "партнери НАТО мають повністю, що не дивно, бути зобов'язаними забезпечити безпеку Гренландії".

Канадські сектори, такі як автомобільна та металургійна промисловість, сильно постраждали від тарифів Дональда Трампа з моменту його повернення до Білого дому.

Президент США також кілька разів називав Канаду "51-м штатом", а раніше Карні говорив Трампу, що Канада "не продається".