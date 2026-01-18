$43.180.08
Прем'єр Канади "стривожений ескалацією" і обіцяє підтримку Гренландії

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні пообіцяв підтримку Гренландії, заявивши про стривоженість ескалацією. Він наголосив, що майбутнє території мають вирішувати Гренландія та Данія.

Прем'єр Канади "стривожений ескалацією" і обіцяє підтримку Гренландії

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні пообіцяв свою підтримку Гренландії та сказав, що він "стривожений цією ескалацією", передає УНН із посиланням на Sky News.

"Щоб було ясно, ми завжди підтримуватимемо суверенітет і територіальну цілісність країн, незалежно від їхнього географічного розташування", – сказав Марк Карні на пресконференції.

Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14.01.26, 09:00 • 62822 перегляди

Він також сказав, що рішення щодо майбутнього території мають "вирішувати Гренландія та Данія".

Карні підтвердив, що розмовляв з прем'єр-міністром Гренландії, додавши, що "партнери НАТО мають повністю, що не дивно, бути зобов'язаними забезпечити безпеку Гренландії".

ЗМІ: Трамп скаржиться на вразливість Канади перед Китаєм та росією в Арктиці18.01.26, 18:32 • 1466 переглядiв

Канадські сектори, такі як автомобільна та металургійна промисловість, сильно постраждали від тарифів Дональда Трампа з моменту його повернення до Білого дому.

Президент США також кілька разів називав Канаду "51-м штатом", а раніше Карні говорив Трампу, що Канада "не продається".

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Вибори в США
Ґренландія
Марк Карні
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Канада