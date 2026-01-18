Премьер Канады "встревожен эскалацией" и обещает поддержку Гренландии

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал свою поддержку Гренландии и сказал, что он "встревожен этой эскалацией", передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Чтобы было ясно, мы всегда будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран, независимо от их географического положения", – сказал Марк Карни на пресс-конференции.

Он также сказал, что решения относительно будущего территории должны "решать Гренландия и Дания".

Карни подтвердил, что разговаривал с премьер-министром Гренландии, добавив, что "партнеры НАТО должны полностью, что неудивительно, быть обязаны обеспечить безопасность Гренландии".

Канадские секторы, такие как автомобильная и металлургическая промышленность, сильно пострадали от тарифов Дональда Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

Президент США также несколько раз называл Канаду "51-м штатом", а ранее Карни говорил Трампу, что Канада "не продается".