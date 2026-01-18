$43.180.08
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
СМИ: Трамп жалуется на уязвимость Канады перед Китаем и Россией в Арктике

Киев • УНН

 • 1430 просмотра

Дональд Трамп обеспокоен неспособностью Канады защитить свои границы от России и Китая в Арктике. США стремятся укрепить сотрудничество с Канадой для усиления ее северной границы.

СМИ: Трамп жалуется на уязвимость Канады перед Китаем и Россией в Арктике

Президент США Дональд Трамп тайно усиливает свое внимание к другой цели в Западном полушарии, все чаще жалуясь помощникам в последние недели на уязвимость Канады перед противниками США в Арктике. Об этом пишет NBC News со ссылкой на двух американских чиновников, высокопоставленного чиновника администрации и трех бывших высокопоставленных чиновников США, знакомых с обсуждениями, передает УНН.

Детали

Пока советники Трампа работают над достижением его цели – приобретением Гренландии, президент США тайно все больше беспокоится из-за того, что он считает аналогичной неспособностью Канады защитить свои границы от любого посягательства со стороны России или Китая, в частности утверждая, что Канаде нужно тратить больше средств на оборону, заявили чиновники. Они сказали, что его усилия ускорили внутренние дискуссии относительно более широкой арктической стратегии и потенциального достижения соглашения с Канадой в этом году относительно укрепления ее северной границы.

"Трамп действительно обеспокоен тем, что США продолжают дрейфовать в Западном полушарии, и сосредоточен на этом", – сказал один из чиновников.

Это наше полушарие: Госдеп США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона05.01.26, 20:52 • 7820 просмотров

Нынешние официальные лица США заявили, что не ведется развертывание американских войск на севере Канады. И в отличие от Гренландии, Трамп не стремится купить Канаду и не заявляет, что может захватить ее с помощью военной силы США, сообщил высокопоставленный чиновник администрации и нынешние и бывшие должностные лица США.

Усиление частного внимания президента к Канаде, чьи отношения с США были глубоко напряженными, происходит в то время, когда он превращает некоторые из своих давних критических замечаний относительно соседей Америки в Западном полушарии в действия, направленные на расширение влияния США в регионе.

В этом году он начал с использования американских военных, чтобы устранить лидера Венесуэлы и способствовать захвату США нефтяной промышленности страны. Его администрация аналогично угрожала режиму на Кубе. Он предупредил Колумбию и Мексику о возможном вмешательстве США, чтобы остановить поток наркотиков из их стран. И он неоднократно заявлял, что его администрация планирует приобрести Гренландию — путем покупки или военной силы — что вызвало борьбу среди союзников США за заключение соглашения, которое бы развеяло его беспокойство.

Защита северной границы Канады является ключевой частью видения Трампа и его главных помощников относительно "укрепления" Западного полушария, как выразился один из американских чиновников, поэтому это соответствует видению США. В субботу Трамп предположил, что приобретение США Гренландии, полуавтономной территории Королевства Дания, также принесет пользу Канаде.

Таможенные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и создают риск ухудшения ситуации: ряд стран ЕС поддержали Данию и Гренландию18.01.26, 16:10 • 2514 просмотров

"В конце концов, это должно предотвратить дальнейшее присутствие России и Китая в Арктике", — сказал высокопоставленный чиновник администрации. "Канада выиграет от того, что США будут иметь Гренландию".

Публичная позиция Канады заключается в том, что судьба Гренландии зависит от Гренландии и Дании. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в пятницу, что Канада поддерживает Данию как союзника НАТО.

На вопрос о недавнем возобновленном внимании президента к Канаде за закрытыми дверями, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что исполнительный указ, подписанный Трампом в апреле прошлого года, "подчеркивает обязательства Соединенных Штатов обеспечить как свободу судоходства, так и американское доминирование в арктических водных путях".

Посольство Канады в Вашингтоне, округ Колумбия, не ответило на комментарий, добавляет издание.

Критика Трампа в отношении Канады восходит к временам его первого срока. В прошлом году она достигла апогея, когда он угрожал использовать "экономическую силу", чтобы захватить страну и превратить ее из северного соседа Америки в 51-й штат. Трамп начал торговую войну с Канадой и открыто ссорился с ее правительством. Совсем недавно эта общественная напряженность обострилась.

Трамп пригрозил 35% пошлины на товары из Канады в новом витке торговой войны11.07.25, 11:03 • 5359 просмотров

В частном порядке, на фоне растущих жалоб Трампа, американские чиновники ведут переговоры с канадскими чиновниками о путях усиления сотрудничества между их военными в Арктике, сообщили высокопоставленный чиновник администрации и нынешние и бывшие чиновники США. Среди обсуждаемых вариантов — обновление систем в Канаде, которые обеспечивают раннее предупреждение о приближении противника к территории или водам страны, увеличение совместных военных учений и операций США и Канады, а также увеличение совместных воздушных и водных патрулей, а также патрулирование американских кораблей в Арктике, заявили нынешние официальные лица США.

Нынешние официальные лица заявили, что обсуждение размещения американских войск на земле вдоль северной границы Канады не ведется.

Добавим

Одной из площадок для переговоров между США и Канадой является рабочая группа Пентагона, сосредоточенная на Арктике, которая предупредила Белый дом, что влияние Канады на Китай и Россию вдоль ее северной границы является одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются США в регионе, заявили нынешние и бывшие официальные лица США.

Премьер-министр Канады Карни на прошлой неделе находился в Пекине, где он упомянул о "новом мировом порядке", пытаясь укрепить связи с Китаем на фоне напряженности между Канадой и США. Карни, первый премьер-министр Канады, посетивший Китай с 2017 года, встретился с председателем Китая Си Цзиньпином в пятницу.

В пятницу Трампа спросили о заключении Карни торгового соглашения с Китаем, и он сказал, что это "хорошо".

"Именно так он и должен делать", – сказал Трамп. "Если вы можете заключить сделку с Китаем, вы должны это сделать".

Трамп больше не заинтересован в превращении Канады в 51-й штат - премьер Карни25.06.25, 09:41 • 2788 просмотров

Одним из главных направлений критики Трампа в отношении Канады была сумма, которую страна тратит на оборону, что он повторял в частном порядке в последние дни, по словам высокопоставленного чиновника администрации и нынешних и бывших чиновников США. Они сказали, что с точки зрения Трампа это означает, что Канада не может защищаться от Китая или России в Арктике.

"Им, безусловно, нужно улучшить свою игру, когда речь идет об арктических возможностях", – сказал один из чиновников, добавив, что "это неприемлемо, учитывая сегодняшние угрозы" и "статус-кво недостаточно".

Канада увеличивает свои расходы на оборону, но все еще не достигает цели для членов НАТО.

"Мир не рассматривает Канаду как главную силу, когда речь идет об обороне", – сказал высокопоставленный чиновник администрации.

По словам высокопоставленного чиновника администрации и американских чиновников, Трамп не так публично высказывался в отношении Канады, как в частном порядке в последние недели, и, как ожидается, это не изменится, пока он будет считать переговоры между двумя странами по решению проблемы продуктивными.

Антонина Туманова

