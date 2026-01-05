$42.290.12
Эксклюзив
14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Эксклюзивы
Это наше полушарие: Госдеп США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Государственный департамент США заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. Президент Трамп не допустит угрозы безопасности США в этом полушарии.

Это наше полушарие: Госдеп США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона

Государственный департамент США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, опубликовав соответствующий пост в соцсети Х, передает УНН.

Это наше полушарие, и президент Трамп не позволит, чтобы нашей безопасности угрожали 

- написали в посте, прикрепив фото Трампа.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио указал, что Венесуэла не может быть превращена "в операционный хаб для Ирана, России, "Хезболлы", Китая, кубинских агентов разведки".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Куба
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Иран