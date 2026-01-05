Это наше полушарие: Госдеп США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона
Киев • УНН
Государственный департамент США заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. Президент Трамп не допустит угрозы безопасности США в этом полушарии.
Это наше полушарие, и президент Трамп не позволит, чтобы нашей безопасности угрожали
Напомним
Государственный секретарь США Марко Рубио указал, что Венесуэла не может быть превращена "в операционный хаб для Ирана, России, "Хезболлы", Китая, кубинских агентов разведки".