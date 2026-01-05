Это наше полушарие: Госдеп США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона

Государственный департамент США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, опубликовав соответствующий пост в соцсети Х, передает УНН.

Это наше полушарие, и президент Трамп не позволит, чтобы нашей безопасности угрожали - написали в посте, прикрепив фото Трампа.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио указал, что Венесуэла не может быть превращена "в операционный хаб для Ирана, России, "Хезболлы", Китая, кубинских агентов разведки".