Ексклюзив
14:42 • 17068 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 36436 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 23624 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 29856 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 37242 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 95239 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 68612 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 93287 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 98332 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 69317 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Це наша півкуля: Держдеп США оголосив Західну півкулю зоною інтересів Вашингтона

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Державний департамент США заявив, що Західна півкуля є зоною інтересів Вашингтона. Президент Трамп не допустить загрози безпеці США в цій півкулі.

Це наша півкуля: Держдеп США оголосив Західну півкулю зоною інтересів Вашингтона

Державний департамент США оголосив Західну півкулю зоною інтересів Вашингтона, опублікувавши відповідний пост в соцмережі Х, передає УНН.

Це наша півкуля, і президент Трамп не дозволить, щоб нашій безпеці загрожували 

- написали в пості, прикріпивши фото Трампа.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо вказав, що Венесуела не може бути перетворена "на операційний хаб для Ірану, росії, "Хезболли", Китаю, кубинських агентів розвідки".

Антоніна Туманова

