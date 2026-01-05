Це наша півкуля: Держдеп США оголосив Західну півкулю зоною інтересів Вашингтона
Київ • УНН
Державний департамент США заявив, що Західна півкуля є зоною інтересів Вашингтона. Президент Трамп не допустить загрози безпеці США в цій півкулі.
Державний департамент США оголосив Західну півкулю зоною інтересів Вашингтона, опублікувавши відповідний пост в соцмережі Х, передає УНН.
Це наша півкуля, і президент Трамп не дозволить, щоб нашій безпеці загрожували
Нагадаємо
Державний секретар США Марко Рубіо вказав, що Венесуела не може бути перетворена "на операційний хаб для Ірану, росії, "Хезболли", Китаю, кубинських агентів розвідки".