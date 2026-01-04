Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю

Державний секретар США Марко Рубіо вказав, що Венесуела не може бути перетворена "на операційний хаб для Ірану, росії, "Хезболли", Китаю, кубинських агентів розвідки", про що заявив в інтерв'ю в програмі Meet the Press на каналі NBC, пише УНН.

Деталі

Рубіо виклав вимоги США щодо Венесуели: "Ви не можете наповнити цю країну членами банд. Ви не можете наповнити цю країну наркотиками, які надходять із Колумбії через Венесуелу за сприяння елементів ваших сил безпеки. Ви не можете перетворити Венесуелу на операційний хаб для Ірану, росії, "Хезболли", Китаю, кубинських агентів розвідки, які контролюють цю країну".

Рубіо також торкнувся однієї із заявлених цілей Трампа на його суботній пресконференції, а саме - дозволити інвестиції США у нафтову інфраструктуру Венесуели.

У неділю Рубіо сказав: "Нам не потрібна венесуельська нафта. У нас у Сполучених Штатах достатньо нафти".

Однак держсекретар США заявив, що мета адміністрації Трампа - обмежити інвестиції американських конкурентів, таких як Китай, росія та Іран у нафтову промисловість Венесуели.

"Ми не допустимо, щоб нафтова промисловість Венесуели контролювалася супротивниками Сполучених Штатів. Ви повинні розуміти, навіщо Китаю потрібна їхня нафта? Навіщо росії потрібна їхня нафта? Навіщо Ірану потрібна їхня нафта? Їх навіть немає на цьому континенті, - сказав Рубіо. - Це Західна півкуля. Тут ми живемо, і ми не дозволимо Західній півкулі стати базою операцій для супротивників, конкурентів та суперників Сполучених Штатів".

