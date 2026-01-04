Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю

$42.170.00
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 9678 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 34524 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 23339 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 38082 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 49053 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 55567 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 54656 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50290 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 64799 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро4 січня, 08:44 • 12792 перегляди
Затримання Мадуро: Литва нагадала, як лідер Венесуели підтримав агресію рф проти України4 січня, 09:56 • 6550 перегляди
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo4 січня, 11:37 • 11576 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром13:19 • 11347 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію13:58 • 13698 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 89143 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 107821 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 117843 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 254112 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 190055 перегляди
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Державний кордон України
Дніпропетровська область
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 1150 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі16:22 • 2658 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 4102 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 20637 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 68460 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Фільм

Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо висунув вимоги до Венесуели, застерігаючи від перетворення країни на центр для банд, наркотиків та ворожих США держав. Він також зазначив, що США не зацікавлені в нафті Венесуели, але прагнуть обмежити інвестиції конкурентів у її нафтову інфраструктуру.

Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю

Державний секретар США Марко Рубіо вказав, що Венесуела не може бути перетворена "на операційний хаб для Ірану, росії, "Хезболли", Китаю, кубинських агентів розвідки", про що заявив в інтерв'ю в програмі Meet the Press на каналі NBC, пише УНН.

Деталі

Рубіо виклав вимоги США щодо Венесуели: "Ви не можете наповнити цю країну членами банд. Ви не можете наповнити цю країну наркотиками, які надходять із Колумбії через Венесуелу за сприяння елементів ваших сил безпеки. Ви не можете перетворити Венесуелу на операційний хаб для Ірану, росії, "Хезболли", Китаю, кубинських агентів розвідки, які контролюють цю країну".

Рубіо також торкнувся однієї із заявлених цілей Трампа на його суботній пресконференції, а саме - дозволити інвестиції США у нафтову інфраструктуру Венесуели.

У неділю Рубіо сказав: "Нам не потрібна венесуельська нафта. У нас у Сполучених Штатах достатньо нафти".

Однак держсекретар США заявив, що мета адміністрації Трампа - обмежити інвестиції американських конкурентів, таких як Китай, росія та Іран у нафтову промисловість Венесуели.

"Ми не допустимо, щоб нафтова промисловість Венесуели контролювалася супротивниками Сполучених Штатів. Ви повинні розуміти, навіщо Китаю потрібна їхня нафта? Навіщо росії потрібна їхня нафта? Навіщо Ірану потрібна їхня нафта? Їх навіть немає на цьому континенті, - сказав Рубіо. - Це Західна півкуля. Тут ми живемо, і ми не дозволимо Західній півкулі стати базою операцій для супротивників, конкурентів та суперників Сполучених Штатів".

Рубіо назвав розмови про вибори у Венесуелі "передчасними" і не виключив розміщення військ04.01.26, 19:14 • 1520 переглядiв

Юлія Шрамко

Енергетика
Марко Рубіо
Куба
Колумбія
Венесуела
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран