Госсекретарь США заявил, что Венесуэла не может быть превращена в «операционный хаб» для Ирана, России или Китая
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио выдвинул требования к Венесуэле, предостерегая от превращения страны в центр для банд, наркотиков и враждебных США государств. Он также отметил, что США не заинтересованы в нефти Венесуэлы, но стремятся ограничить инвестиции конкурентов в ее нефтяную инфраструктуру.
Государственный секретарь США Марко Рубио указал, что Венесуэла не может быть превращена "в операционный хаб для Ирана, России, "Хезболлы", Китая, кубинских агентов разведки", о чем заявил в интервью в программе Meet the Press на канале NBC, пишет УНН.
Подробности
Рубио изложил требования США в отношении Венесуэлы: "Вы не можете наполнить эту страну членами банд. Вы не можете наполнить эту страну наркотиками, которые поступают из Колумбии через Венесуэлу при содействии элементов ваших сил безопасности. Вы не можете превратить Венесуэлу в операционный хаб для Ирана, России, "Хезболлы", Китая, кубинских агентов разведки, которые контролируют эту страну".
Рубио также коснулся одного из заявленных целей Трампа на его субботней пресс-конференции, а именно - разрешить инвестиции США в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы.
В воскресенье Рубио сказал: "Нам не нужна венесуэльская нефть. У нас в Соединенных Штатах достаточно нефти".
Однако госсекретарь США заявил, что цель администрации Трампа - ограничить инвестиции американских конкурентов, таких как Китай, Россия и Иран в нефтяную промышленность Венесуэлы.
"Мы не допустим, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками Соединенных Штатов. Вы должны понимать, зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть? Их даже нет на этом континенте, - сказал Рубио. - Это Западное полушарие. Здесь мы живем, и мы не позволим Западному полушарию стать базой операций для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов".
