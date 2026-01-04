Рубио назвал разговоры о выборах в Венесуэле "преждевременными" и не исключил размещения войск

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что еще рано обсуждать проведение выборов в Венесуэле. В то же время Рубио указал, что нефтяной "карантин" США в отношении Венесуэлы останется, а американские войска могут осуществить высадку, пишет УНН со ссылкой на The Hill и The New York Times.

Детали

"Все это, я думаю, на данный момент преждевременно. Здесь нужно много сделать", - сказал Рубио в программе Meet the Press на канале NBC.

После того, как американские войска захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в субботу, будущее страны неопределенно. Рубио заявил NBC, что хотя лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо "фантастическая", США должны решить краткосрочные проблемы в стране, такие как поток наркотиков и транспортировка подсанкционной нефти, пишет The Hill.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу, что США "будут управлять страной до тех пор, пока мы не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход", добавив, что американские нефтяные компании "отремонтируют" нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. Эта южноамериканская страна имеет крупнейшие запасы нефти в мире.

"Мы не хотим быть вовлеченными в то, чтобы кто-то другой вмешивался, и у нас осталась такая же ситуация, как и на протяжении последних долгих лет", – сказал Трамп.

Рубио отметил в воскресенье, что США продолжат свою многомесячную кампанию, направленную против судов, предположительно занимающихся торговлей наркотиками, если это будет необходимо.

"В конце концов, превыше всего нас интересуют выборы, нас интересует демократия, нас интересует все это, - сказал он. - Но самое главное для нас - это безопасность, благополучие и процветание Соединенных Штатов. И именно на этом мы сосредоточимся здесь в первую очередь".

Как отмечает The New York Times, также Рубио заявил в воскресенье, что администрация Трампа сохраняет военный "карантин" вокруг Венесуэлы, чтобы предотвратить вход и выход из страны нефтяных танкеров из санкционного списка США.

"Это остается в силе, и это огромный рычаг, который будет продолжать действовать, пока мы не увидим изменений, не только для продвижения национальных интересов Соединенных Штатов, которые являются номером 1, но и для лучшего будущего для народа Венесуэлы", - сказал он в интервью программе Face the Nation на CBS News.

Рубио заявил, что крупные военно-морские силы США, которые Трамп сосредоточил в Карибском море вблизи Венесуэлы в течение последних месяцев, останутся на месте для обеспечения квазиблокады с целью "парализовать ту часть того, как режим, знаете, генерирует доход". И он добавил, что Трамп может разместить американские войска на территории Венесуэлы после недавней операции по захвату Мадуро, если это будет служить американским интересам.

Президент "не чувствует, что он собирается публично исключать варианты, доступные для Соединенных Штатов", сказал Рубио.

Рубио в то же время заявил, что на данный момент нет планов по отправке американских войск в Венесуэлу для захвата других чиновников, которым также были предъявлены обвинения Министерством юстиции США в незаконном обороте наркотиков, как это было сделано в отношении Мадуро в 2020 году, во времена первой администрации Трампа. Он сказал, что это не учитывалось при планировании операции по аресту Мадуро.

Рубио сказал, что Соединенные Штаты планируют обеспечить, чтобы Венесуэла прекратила торговлю наркотиками. Администрация Трампа в прошлом году заявила, что сдерживание "наркотерроризма" из Венесуэлы было главной причиной ее кампании против страны, включая юридически сомнительные военные удары по судам, в результате которых погибло более 100 человек, отмечает издание.

В другом интервью в воскресенье в программе This Week на ABC News Рубио заявил, что разрешение Конгресса на военную операцию по аресту Мадуро не было необходимым, поскольку это была "операция правоохранительных органов", а не "вторжение". Он также сказал, что сообщение членам Конгресса перед операцией привело бы к утечке военных планов и поставило бы под угрозу американских солдат.

