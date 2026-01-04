Рубио назвал разговоры о выборах в Венесуэле "преждевременными" и не исключил размещения войск

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 4764 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 6946 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 32312 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 22111 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 37253 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 48448 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 55148 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 54484 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50166 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 64537 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.6м/с
84%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Протесты охватили США после военной операции Трампа в Венесуэле и захвата Мадуро4 января, 08:44 • 12025 просмотра
Задержание Мадуро: Литва напомнила, как лидер Венесуэлы поддержал агрессию рф против Украины4 января, 09:56 • 5394 просмотра
В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потериVideo4 января, 11:37 • 10815 просмотра
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени13:19 • 10315 просмотра
кадыров появился на публике с тростью после сообщений о его госпитализации13:58 • 12151 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 88387 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 107086 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 117205 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 253539 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 189481 просмотра
Актуальные люди
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Государственная граница Украины
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo17:30 • 254 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле16:22 • 1862 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto15:02 • 3506 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 20334 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 68236 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Фильм

Рубио назвал разговоры о выборах в Венесуэле "преждевременными" и не исключил размещения войск

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что еще слишком рано обсуждать проведение выборов в Венесуэле. Он отметил, что нефтяной карантин США в отношении Венесуэлы останется, и американские войска могут высадиться.

Рубио назвал разговоры о выборах в Венесуэле "преждевременными" и не исключил размещения войск

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что еще рано обсуждать проведение выборов в Венесуэле. В то же время Рубио указал, что нефтяной "карантин" США в отношении Венесуэлы останется, а американские войска могут осуществить высадку, пишет УНН со ссылкой на The Hill и The New York Times.

Детали

"Все это, я думаю, на данный момент преждевременно. Здесь нужно много сделать", - сказал Рубио в программе Meet the Press на канале NBC.

После того, как американские войска захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в субботу, будущее страны неопределенно. Рубио заявил NBC, что хотя лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо "фантастическая", США должны решить краткосрочные проблемы в стране, такие как поток наркотиков и транспортировка подсанкционной нефти, пишет The Hill.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу, что США "будут управлять страной до тех пор, пока мы не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход", добавив, что американские нефтяные компании "отремонтируют" нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. Эта южноамериканская страна имеет крупнейшие запасы нефти в мире.

"Мы не хотим быть вовлеченными в то, чтобы кто-то другой вмешивался, и у нас осталась такая же ситуация, как и на протяжении последних долгих лет", – сказал Трамп.

Рубио отметил в воскресенье, что США продолжат свою многомесячную кампанию, направленную против судов, предположительно занимающихся торговлей наркотиками, если это будет необходимо.

"В конце концов, превыше всего нас интересуют выборы, нас интересует демократия, нас интересует все это, - сказал он. - Но самое главное для нас - это безопасность, благополучие и процветание Соединенных Штатов. И именно на этом мы сосредоточимся здесь в первую очередь".

Как отмечает The New York Times, также Рубио заявил в воскресенье, что администрация Трампа сохраняет военный "карантин" вокруг Венесуэлы, чтобы предотвратить вход и выход из страны нефтяных танкеров из санкционного списка США.

"Это остается в силе, и это огромный рычаг, который будет продолжать действовать, пока мы не увидим изменений, не только для продвижения национальных интересов Соединенных Штатов, которые являются номером 1, но и для лучшего будущего для народа Венесуэлы", - сказал он в интервью программе Face the Nation на CBS News.

Рубио заявил, что крупные военно-морские силы США, которые Трамп сосредоточил в Карибском море вблизи Венесуэлы в течение последних месяцев, останутся на месте для обеспечения квазиблокады с целью "парализовать ту часть того, как режим, знаете, генерирует доход". И он добавил, что Трамп может разместить американские войска на территории Венесуэлы после недавней операции по захвату Мадуро, если это будет служить американским интересам.

Президент "не чувствует, что он собирается публично исключать варианты, доступные для Соединенных Штатов", сказал Рубио.

Рубио в то же время заявил, что на данный момент нет планов по отправке американских войск в Венесуэлу для захвата других чиновников, которым также были предъявлены обвинения Министерством юстиции США в незаконном обороте наркотиков, как это было сделано в отношении Мадуро в 2020 году, во времена первой администрации Трампа. Он сказал, что это не учитывалось при планировании операции по аресту Мадуро.

Рубио сказал, что Соединенные Штаты планируют обеспечить, чтобы Венесуэла прекратила торговлю наркотиками. Администрация Трампа в прошлом году заявила, что сдерживание "наркотерроризма" из Венесуэлы было главной причиной ее кампании против страны, включая юридически сомнительные военные удары по судам, в результате которых погибло более 100 человек, отмечает издание.

В другом интервью в воскресенье в программе This Week на ABC News Рубио заявил, что разрешение Конгресса на военную операцию по аресту Мадуро не было необходимым, поскольку это была "операция правоохранительных органов", а не "вторжение". Он также сказал, что сообщение членам Конгресса перед операцией привело бы к утечке военных планов и поставило бы под угрозу американских солдат.

Свержение режима Мадуро: госсекретарь США Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой - Bloomberg04.01.26, 15:13 • 3656 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Марко Рубио
Николас Мадуро
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
The New York Times
Холм
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты