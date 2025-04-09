Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки

ФБР вернет Трампу секретные документы, изъятые во время обыска в 2022 году

Министерство юстиции США работает над возвращением Трампу секретных и несекретных материалов, изъятых во время обыска в 2022 году. Среди вещей - рубашки для гольфа, открытки и фотографии Селин Дион.