Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24518 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывшего прокурора США Джессику Абер нашли мертвой

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В администрации Трампа объяснили обращение в ВС США частично разрешить ограничения на гражданство по праву рождения

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить ограничение на гражданство по праву рождения. Указ лишает гражданства тех, чьи родители нелегально находятся в стране.

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Министерство юстиции США выдвинуло обвинения 12 гражданам Китая за глобальные киберпреступления против государственных учреждений и диссидентов. Среди обвиняемых - хакеры-наемники и сотрудники частной хакерской фирмы I-Soon.

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В администрации Трампа пригрозили уголовными делами сотрудникам USAID или получателям грантов - The Hill

И. о. заместителя администратора USAID сообщил о возможности передачи уголовных дел в Минюст США. Это касается обвинений в нецелевом использовании иностранной помощи.

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Администрация Трампа включила штаб-квартиру ФБР к зданиям под потенциальную продажу, но внезапно изменила список

Администрация Трампа опубликовала список из 440 федеральных объектов для продажи, включая штаб ФБР. Через несколько часов список сократили до 320 объектов, убрав все здания в Вашингтоне.

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Генпрокурор США раскрыла часть документов по делу Эпштейна: что содержат файлы

Генпрокурор США Памела Бонди обнародовала первую часть рассекреченных документов по делу Джеффри Эпштейна. Файлы содержат телефонную книгу с контактами известных лиц, хотя эта информация уже была ранее доступна.

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Трамп заявил, что знает "хороших" российских олигархов

Дональд Трамп анонсировал новую программу «золотых карточек» для состоятельных иностранцев, которая заменит текущую визовую систему. По его словам, российские олигархи тоже смогут получить право на проживание в США за 5 миллионов долларов.

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Менее половины госслужащих в США выполнили требование Маска отчитаться о работе

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Маск требует отчеты от госслужащих США: как отреагировало федеральное агентство

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"Мы должны немедленно навести порядок": Трамп приказал уволить всех прокуроров времен Байдена

Дональд Трамп поручил Минюсту США уволить всех прокуроров времен президентства Байдена. По его словам, ведомство стало слишком политизированным и использовалось как оружие против него.

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Сенатор США утверждает, что кандидат Трампа на директора ФБР тайно курирует увольнения

Дик Дурбин заявил, что Кэш Патель нелегально руководит увольнениями в ФБР еще до официального назначения. По информации от инсайдеров, Патель координирует процесс с Белым домом и Минюстом.

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Апелляционный суд США отклонил попытку Трампа заморозить федеральные расходы

Апелляционный суд отклонил просьбу администрации Трампа приостановить действие судебного постановления о федеральных расходах. Белый дом заявил о продолжении борьбы в суде, называя решение «незаконными судебными запретами».

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Трамп приказал прекратить выполнение закона, запрещающего подкуп иностранных должностных лиц

Президент США подписал указ о прекращении выполнения антикоррупционного закона 1977 года. Белый дом объясняет это необходимостью сделать американские компании более конкурентоспособными на международном рынке.

Новости Мира • 11 февраля, 08:36 • 24654 просмотра

Трамп отменил соратникам Байдена доступ к секретной информации

Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также без допуска остались Лиза Монако, Летиция Джеймс и Элвин Брэгг.

Новости Мира • 9 февраля, 07:20 • 33728 просмотра

Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям

Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также допуски потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхэттена Брэгг.

Новости Мира • 9 февраля, 02:52 • 34326 просмотра

19 штатов США через суд хотят запретить DOGE Маска доступ к личным данным американцев

19 штатов США подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Генпрокуроры считают такие действия незаконными и требуют судебного запрета.

Новости Мира • 8 февраля, 10:11 • 32002 просмотра

Кандидат Трампа на должность главы ФБР получил деньги от российского режиссера со связями с кремлем - WP

Кэш Пател, кандидат Трампа на должность директора ФБР, получил 25 тыс. долларов от Global Tree Pictures за участие в фильме. Компания известна распространением прокремлевских нарративов.

Новости Мира • 8 февраля, 08:48 • 32219 просмотра

Бюджет Трампа может привести к увольнению половины работников научного фонда

Белый дом планирует значительные сокращения бюджета Национального научного фонда США. Ожидается увольнение 25-50% персонала агентства по инженерным вопросам и уменьшение финансирования до $3 млрд.

Новости Мира • 7 февраля, 07:57 • 26553 просмотра

США под руководством Трампа сворачивает борьбу с российскими олигархами

Минюст США прекращает работу Task Force KleptoCapture, отслеживавшей активы российских олигархов. Ресурсы переориентируют на борьбу с наркокартелями, а расследования в отношении россиян потеряют централизованную координацию.

Новости Мира • 7 февраля, 02:15 • 38264 просмотра

ФБР вернет Трампу секретные документы, изъятые во время обыска в 2022 году

Министерство юстиции США работает над возвращением Трампу секретных и несекретных материалов, изъятых во время обыска в 2022 году. Среди вещей - рубашки для гольфа, открытки и фотографии Селин Дион.

Новости Мира • 6 февраля, 05:49 • 30558 просмотра

Сенат США утвердил нового генпрокурора - соратницу Трампа Пэм Бонди

Республиканское большинство Сената США утвердило Пэм Бонди на должность генерального прокурора США с результатом 54-46. Бонди, бывший генпрокурор Флориды, является преданной союзницей Дональда Трампа и представляла его во время первого импичмента.

Новости Мира • 5 февраля, 06:57 • 23191 просмотра

Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего - CNN

Илон Маск стал специальным госслужащим при президенте Трампе без зарплаты. Он получил допуск к секретной информации и будет работать не более 130 дней в году.

Новости Мира • 4 февраля, 10:30 • 34845 просмотра

москва имеет 2 млрд долларов, замороженные в банке JPMorgan, США не знают, что с этим делать - WSJ

россия перевела $5 млрд через американские банки в Турцию под видом финансирования АЭС «Аккую». США заморозили дополнительные $2 млрд в JPMorgan, но Белый дом заблокировал их конфискацию из-за турецкого фактора.

Новости Мира • 3 февраля, 00:23 • 36366 просмотра

Трамп чистит ФБР: топ-чиновникам приказали уйти в отставку

Нескольким высокопоставленным чиновникам ФБР, назначенным Кристофером Рэем, приказали уйти в отставку или на пенсию. Изменения коснулись около пяти «исполнительных помощников директоров», которые занимаются ключевыми расследованиями.

Новости Мира • 31 января, 08:35 • 29662 просмотра

США прекращают дело против двух соратников Трампа в скандале с документами

Прокуратура США закрыла уголовное преследование двух человек из окружения Дональда Трампа. Их подозревали в препятствовании расследованию относительно неправомерного обращения с секретными документами.

Новости Мира • 29 января, 21:22 • 26962 просмотра

Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев-антисемитов

Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев, которые проявляют антисемитизм и участвуют в незаконных акциях. Документ обяжет федеральные ведомства усилить борьбу с антисемитизмом в течение 60 дней.

Новости Мира • 29 января, 19:08 • 28309 просмотра

Минюст США уволил юристов, которые расследовали дела против Трампа

Министерство юстиции США уволило нескольких ключевых юристов из команды спецпрокурора Джека Смита, которые вели расследование против Трампа. Уволенные прокуроры участвовали в делах о секретных документах и попытках отмены результатов выборов 2020 года.

Новости Мира • 28 января, 01:09 • 30424 просмотра