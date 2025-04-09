Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки

США ввели санкции против компаний и граждан Ирана, Китая, ОАЭ за поставки компонентов для дронов. Также выдвинуты уголовные обвинения за сговор с КСИР.
Убийце 23 человек в магазине Walmart предлагают признать вину. Это позволит избежать смертной казни и получить пожизненное заключение, решение поддержало большинство семей жертв.
В Вирджинии нашли мертвой бывшего прокурора США Джессику Абер. Причина смерти пока не сообщается, полиция проводит расследование.
Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить ограничение на гражданство по праву рождения. Указ лишает гражданства тех, чьи родители нелегально находятся в стране.
Биткойн упал на 11% до $82,300 после объявления Трампом о создании национального резерва криптовалют. Ethereum, Solana и другие криптовалюты также понесли значительные потери на фоне новых торговых пошлин.
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения 12 гражданам Китая за глобальные киберпреступления против государственных учреждений и диссидентов. Среди обвиняемых - хакеры-наемники и сотрудники частной хакерской фирмы I-Soon.
И. о. заместителя администратора USAID сообщил о возможности передачи уголовных дел в Минюст США. Это касается обвинений в нецелевом использовании иностранной помощи.
Администрация Трампа опубликовала список из 440 федеральных объектов для продажи, включая штаб ФБР. Через несколько часов список сократили до 320 объектов, убрав все здания в Вашингтоне.
Генпрокурор США Памела Бонди обнародовала первую часть рассекреченных документов по делу Джеффри Эпштейна. Файлы содержат телефонную книгу с контактами известных лиц, хотя эта информация уже была ранее доступна.
Дональд Трамп анонсировал новую программу «золотых карточек» для состоятельных иностранцев, которая заменит текущую визовую систему. По его словам, российские олигархи тоже смогут получить право на проживание в США за 5 миллионов долларов.
Более миллиона федеральных служащих США прислали отчеты о своей работе по требованию Илона Маска. Часть ведомств проигнорировала директиву, а Белый дом заявил, что кадровые решения остаются за департаментами.
Илон Маск направил письмо 2,3 млн федеральных служащих США с требованием предоставить отчет о деятельности. Управление персоналом заявило, что работники не обязаны отвечать и не могут быть уволены за игнорирование запроса.
Дональд Трамп поручил Минюсту США уволить всех прокуроров времен президентства Байдена. По его словам, ведомство стало слишком политизированным и использовалось как оружие против него.
Дик Дурбин заявил, что Кэш Патель нелегально руководит увольнениями в ФБР еще до официального назначения. По информации от инсайдеров, Патель координирует процесс с Белым домом и Минюстом.
Апелляционный суд отклонил просьбу администрации Трампа приостановить действие судебного постановления о федеральных расходах. Белый дом заявил о продолжении борьбы в суде, называя решение «незаконными судебными запретами».
Президент США подписал указ о прекращении выполнения антикоррупционного закона 1977 года. Белый дом объясняет это необходимостью сделать американские компании более конкурентоспособными на международном рынке.
Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также без допуска остались Лиза Монако, Летиция Джеймс и Элвин Брэгг.
Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также допуски потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхэттена Брэгг.
19 штатов США подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Генпрокуроры считают такие действия незаконными и требуют судебного запрета.
Кэш Пател, кандидат Трампа на должность директора ФБР, получил 25 тыс. долларов от Global Tree Pictures за участие в фильме. Компания известна распространением прокремлевских нарративов.
Белый дом планирует значительные сокращения бюджета Национального научного фонда США. Ожидается увольнение 25-50% персонала агентства по инженерным вопросам и уменьшение финансирования до $3 млрд.
Минюст США прекращает работу Task Force KleptoCapture, отслеживавшей активы российских олигархов. Ресурсы переориентируют на борьбу с наркокартелями, а расследования в отношении россиян потеряют централизованную координацию.
Министерство юстиции США работает над возвращением Трампу секретных и несекретных материалов, изъятых во время обыска в 2022 году. Среди вещей - рубашки для гольфа, открытки и фотографии Селин Дион.
Республиканское большинство Сената США утвердило Пэм Бонди на должность генерального прокурора США с результатом 54-46. Бонди, бывший генпрокурор Флориды, является преданной союзницей Дональда Трампа и представляла его во время первого импичмента.
Илон Маск стал специальным госслужащим при президенте Трампе без зарплаты. Он получил допуск к секретной информации и будет работать не более 130 дней в году.
россия перевела $5 млрд через американские банки в Турцию под видом финансирования АЭС «Аккую». США заморозили дополнительные $2 млрд в JPMorgan, но Белый дом заблокировал их конфискацию из-за турецкого фактора.
Нескольким высокопоставленным чиновникам ФБР, назначенным Кристофером Рэем, приказали уйти в отставку или на пенсию. Изменения коснулись около пяти «исполнительных помощников директоров», которые занимаются ключевыми расследованиями.
Прокуратура США закрыла уголовное преследование двух человек из окружения Дональда Трампа. Их подозревали в препятствовании расследованию относительно неправомерного обращения с секретными документами.
Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев, которые проявляют антисемитизм и участвуют в незаконных акциях. Документ обяжет федеральные ведомства усилить борьбу с антисемитизмом в течение 60 дней.
Министерство юстиции США уволило нескольких ключевых юристов из команды спецпрокурора Джека Смита, которые вели расследование против Трампа. Уволенные прокуроры участвовали в делах о секретных документах и попытках отмены результатов выборов 2020 года.