Верховный суд США разрешил Трампу продвигать ограничения на голосование по почте

Верховный суд США отменил решение федерального суда, которое блокировало ключевые положения указа президента Дональда Трампа об ограничении голосования по почте. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Консервативное большинство суда согласилось с Министерством юстиции в том, что суд низшей инстанции преждевременно заблокировал инициативу Трампа. В то же время Верховный суд не определил, являются ли сами будущие ограничения законными.

Решение создает правовую неопределенность накануне промежуточных выборов 3 ноября. Более десятка штатов уже в сентябре должны начать отправлять избирателям бюллетени по почте.

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Согласно новым правилам, Почтовая служба США может возвращать бюллетени, если они не будут соответствовать установленным требованиям. Штатам также может потребоваться изменить дизайн бюллетеней, переобучить работников избирательных комиссий и проинформировать избирателей.

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Оппоненты Трампа заявили, что продолжат оспаривать его указ в судах. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что борьба против действий администрации "еще далеко не завершена".

Судья Верховного суда Кетанджи Браун Джексон раскритиковала решение большинства, заявив, что оно "вносит хаос и неопределенность в будущие промежуточные выборы". Ожидается, что спор относительно правил голосования может вновь вернуться в Верховный суд.

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