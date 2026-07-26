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Апелляционный суд США оставил в силе запрет на указ Трампа о голосовании по почте

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Федеральный апелляционный суд США оставил в силе запрет на указ Трампа, который ужесточал правила голосования по почте в 23 штатах. Суд признал, что президент превысил свои полномочия, обязывая Министерство внутренней безопасности составлять списки избирателей.

Апелляционный суд США оставил в силе запрет на указ Трампа о голосовании по почте

Федеральный апелляционный суд США отказал администрации президента Дональда Трампа в просьбе разрешить выполнение его указа, который ужесточает правила голосования по почте в 23 штатах накануне ноябрьских выборов в Конгресс. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Первый апелляционный суд США в Бостоне оставил в силе судебный запрет, вынесенный 25 июня. Судьи поддержали решение окружного суда, который признал ключевые положения указа неконституционными.

Министерство юстиции США утверждало, что иск является преждевременным, поскольку федеральные органы еще не завершили разработку механизмов реализации указа. Однако апелляционный суд решением 2 голосами против 1 отклонил этот аргумент.

Штаты-истцы не имеют практического выбора, кроме как отреагировать на (указ – ред.) сейчас

– отметили судьи.

Суд признал, что президент превысил свои полномочия

Указ, подписанный Трампом в марте, предусматривал усиление контроля за голосованием по почте. В частности, Министерство внутренней безопасности США должно было сформировать для штатов списки подтвержденных граждан, имеющих право голоса, а Почтовая служба США – доставлять бюллетени только избирателям из утвержденных списков.

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Документ также поручал Министерству юстиции уделять приоритетное внимание расследованию случаев выдачи федеральных бюллетеней лицам, не имеющим права голоса.

Окружной судья Индира Талвани пришла к выводу, что президент не имеет полномочий обязывать Министерство внутренней безопасности составлять такие списки избирателей, а Почтовая служба не уполномочена устанавливать обязательные правила относительно голосования по почте. Если решение апелляционного суда останется в силе, Министерство юстиции может обратиться в Верховный суд США.

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Степан Гафтко

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