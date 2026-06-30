Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

$44.850.0151.170.04
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 3856 просмотра
Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного домаPhoto
Эксклюзив
13:31 • 12373 просмотра
Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь
10:42 • 28648 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo
30 июня, 10:06 • 30027 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
30 июня, 08:14 • 28339 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
30 июня, 07:42 • 31250 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
30 июня, 06:33 • 28956 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 25035 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 27913 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 33138 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+31°
4.5м/с
39%
748мм
Популярные новости
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 40777 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 25055 просмотра
В Киеве масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей, есть погибшая и пострадавшиеPhoto30 июня, 09:24 • 17368 просмотра
Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры30 июня, 09:37 • 17727 просмотра
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства11:28 • 17947 просмотра
публикации
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства11:28 • 18005 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo10:42 • 28648 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 40828 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 50152 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 93136 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 25090 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 63562 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 79219 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 90230 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 126391 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Верховный суд США 30 июня 2026 года рассмотрит указ Трампа, ограничивающий гражданство по рождению. Нижестоящий суд ранее заблокировал этот указ, который запрещает признавать гражданство детей, рождённых в США, если родители не являются гражданами или постоянными резидентами.

Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

Во вторник, 30 июня 2026 года, Верховный суд США рассмотрит вопрос о том, разрешить ли Дональду Трампу ограничить гражданство по рождению в США – одно из главных направлений его иммиграционной политики во время второго срока на посту. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нижний суд заблокировал его указ, который запрещал федеральным агентствам признавать гражданство детей, рожденных на территории США, если ни один из родителей не является гражданином США или законным постоянным резидентом. Это также часто называют ситуацией с зеленой картой.

Вторник станет последним днем заседаний текущего судебного созыва, который начался еще весной.

Оспаривающие указ утверждают, что он нарушает формулировку 14-й поправки к Конституции США, которая гарантирует гражданство тем, кто родился в США и подпадает под ее юрисдикцию.

Трамп, который неоднократно испытывал границы полномочий президента во внутренней и внешней политике, издал указ в первый день нового срока как часть пакета политик, направленного на сокращение иммиграции. Его критики обвиняют в расовой и религиозной дискриминации.

Верховный суд рассматривает вопрос, что значит быть гражданином США, перед празднованием 4 июля – 250-й годовщины основания страны.

Перед принятием решения некоторые эксперты считали, что директива может повлиять на правовой статус примерно 250 000 младенцев ежегодно и заставить семьи миллионов детей доказывать статус гражданства своих новорожденных.

Иск, поданный группой истцов

Законный вызов против этого указа – коллективный иск в Нью-Гэмпшире от родителей и детей, чье гражданство было под угрозой из-за указа, – рассматривался Верховным судом в контексте сохранения конституционных прав.

14-я поправка к Конституции США долгое время понималась как гарантия гражданства рожденных в стране, за исключениями, такими как дети иностранных дипломатов или членов другой вооруженной силы.

Норма, которая обсуждается, известная как "Гражданство", гласит: "Все лица, рожденные или натурализованные в США и подпадающие под ее юрисдикцию, являются гражданами США и штата, в котором они проживают."

Администрация утверждает, что фраза "под юрисдикцией" означает, что рождение в США само по себе не предоставляет гражданства, и исключает детей иммигрантов, которые находятся в стране нелегально или имеют законный, но временный статус, такой как студенты или работники по визам.

Гражданство предоставляется только детям тех, чья "основная присяга" – это США, в частности граждан или постоянных резидентов страны, как утверждает администрация. Такое понятие определяется через "правовое проживание", которое, по словам аргументов администрации, означает законное, постоянное проживание с намерением остаться.

Во время слушаний Трамп прибыл в здание Верховного суда как первый действующий президент, участвовавший в слушаниях перед верховным судом, хотя покинул зал после того, как адвокат оппонировал правовому представителю администрации.

"Туризм рождения"

Генеральный прокурор США Джон Саурер в судебных дебатах назвал практику, когда иностранцы приезжают в США для рождения ребенка с целью получения гражданства, "туризмом рождения". Он заявил, что речь идет о "тысячах" таких случаев из потенциально разных стран, однако признал, что точных статистических данных нет, а оценки базируются преимущественно на медиасообщениях.

Вопрос рассматривается в контексте толкования 14-й поправки Конституции США, которая гарантирует гражданство по рождению и была принята в 1868 году после Гражданской войны. Оппоненты администрации ссылаются на прецедент Верховного суда по делу United States v. Wong Kim Ark (1898), который подтвердил это право, тогда как сторона правительства настаивает на более узком толковании нормы.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика