Верховный суд США рассмотрит указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

Во вторник, 30 июня 2026 года, Верховный суд США рассмотрит вопрос о том, разрешить ли Дональду Трампу ограничить гражданство по рождению в США – одно из главных направлений его иммиграционной политики во время второго срока на посту. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нижний суд заблокировал его указ, который запрещал федеральным агентствам признавать гражданство детей, рожденных на территории США, если ни один из родителей не является гражданином США или законным постоянным резидентом. Это также часто называют ситуацией с зеленой картой.

Вторник станет последним днем заседаний текущего судебного созыва, который начался еще весной.

Оспаривающие указ утверждают, что он нарушает формулировку 14-й поправки к Конституции США, которая гарантирует гражданство тем, кто родился в США и подпадает под ее юрисдикцию.

Трамп, который неоднократно испытывал границы полномочий президента во внутренней и внешней политике, издал указ в первый день нового срока как часть пакета политик, направленного на сокращение иммиграции. Его критики обвиняют в расовой и религиозной дискриминации.

Верховный суд рассматривает вопрос, что значит быть гражданином США, перед празднованием 4 июля – 250-й годовщины основания страны.

Перед принятием решения некоторые эксперты считали, что директива может повлиять на правовой статус примерно 250 000 младенцев ежегодно и заставить семьи миллионов детей доказывать статус гражданства своих новорожденных.

Иск, поданный группой истцов

Законный вызов против этого указа – коллективный иск в Нью-Гэмпшире от родителей и детей, чье гражданство было под угрозой из-за указа, – рассматривался Верховным судом в контексте сохранения конституционных прав.

14-я поправка к Конституции США долгое время понималась как гарантия гражданства рожденных в стране, за исключениями, такими как дети иностранных дипломатов или членов другой вооруженной силы.

Норма, которая обсуждается, известная как "Гражданство", гласит: "Все лица, рожденные или натурализованные в США и подпадающие под ее юрисдикцию, являются гражданами США и штата, в котором они проживают."

Администрация утверждает, что фраза "под юрисдикцией" означает, что рождение в США само по себе не предоставляет гражданства, и исключает детей иммигрантов, которые находятся в стране нелегально или имеют законный, но временный статус, такой как студенты или работники по визам.

Гражданство предоставляется только детям тех, чья "основная присяга" – это США, в частности граждан или постоянных резидентов страны, как утверждает администрация. Такое понятие определяется через "правовое проживание", которое, по словам аргументов администрации, означает законное, постоянное проживание с намерением остаться.

Во время слушаний Трамп прибыл в здание Верховного суда как первый действующий президент, участвовавший в слушаниях перед верховным судом, хотя покинул зал после того, как адвокат оппонировал правовому представителю администрации.

"Туризм рождения"

Генеральный прокурор США Джон Саурер в судебных дебатах назвал практику, когда иностранцы приезжают в США для рождения ребенка с целью получения гражданства, "туризмом рождения". Он заявил, что речь идет о "тысячах" таких случаев из потенциально разных стран, однако признал, что точных статистических данных нет, а оценки базируются преимущественно на медиасообщениях.

Вопрос рассматривается в контексте толкования 14-й поправки Конституции США, которая гарантирует гражданство по рождению и была принята в 1868 году после Гражданской войны. Оппоненты администрации ссылаются на прецедент Верховного суда по делу United States v. Wong Kim Ark (1898), который подтвердил это право, тогда как сторона правительства настаивает на более узком толковании нормы.