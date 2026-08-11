На нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Хабаровском крае вспыхнул пожар

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края России 11 августа произошёл пожар на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти». Об этом сообщает OSINT-анализ ASTRA, проанализировавший кадры с места происшествия, пишет УНН.

Детали

Местные жители сообщили о пожаре около 11:00 по местному времени. ASTRA подтвердила по видео, что горит территория ООО «РН-Комсомольский НПЗ».

Причина возгорания пока неизвестна. Информации о пострадавших и масштабах повреждений пока нет.

Предприятие ввели в эксплуатацию в 1942 году. Его проектная мощность составляет около 8 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин и дизельное топливо стандарта К5, судовое топливо и другую нефтепродукцию и является одним из ключевых поставщиков топлива на Дальнем Востоке России.

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