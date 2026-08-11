OSINT-анализ ASTRA подтвердил пожар на логистическом комплексе Wildberries после атаки под Воронежем

В ночь на 11 августа после сообщений о взрывах в пригороде Воронежа произошёл пожар на территории логистического комплекса Wildberries в селе Александровка Новоусманского района. Об этом свидетельствует OSINT-анализ кадров очевидцев, проведённый Telegram-каналом ASTRA, пишет УНН.

Детали

Ранее жители Воронежской области сообщали о взрывах и пожаре. В пресс-службе Wildberries также подтвердили эвакуацию сотрудников логистических объектов компании в регионе.

По результатам анализа ASTRA, на опубликованных очевидцами кадрах видно, что горит территория логистического комплекса Wildberries в селе Александровка.

Логистический комплекс полностью открыли в ноябре 2025 года. По открытым данным, его площадь составляет 152,9 тысячи квадратных метров, а вместимость — более 90 млн товарных позиций.

В строительство комплекса объединённая компания Wildberries & Russ вложила около 11 млрд рублей. Информация о масштабах повреждений и возможных причинах пожара пока не сообщалась.

В Воронеже после взрывов и пожара эвакуировали логистические объекты Wildberries