OSINT-анализ ASTRA подтвердил пожар на логистическом комплексе Wildberries после атаки под Воронежем
Киев • УНН
В ночь на 11 августа после взрывов произошёл пожар на логистическом комплексе Wildberries в селе Александровка. OSINT-анализ ASTRA подтвердил возгорание, компания эвакуировала сотрудников.
В ночь на 11 августа после сообщений о взрывах в пригороде Воронежа произошёл пожар на территории логистического комплекса Wildberries в селе Александровка Новоусманского района. Об этом свидетельствует OSINT-анализ кадров очевидцев, проведённый Telegram-каналом ASTRA, пишет УНН.
Детали
Ранее жители Воронежской области сообщали о взрывах и пожаре. В пресс-службе Wildberries также подтвердили эвакуацию сотрудников логистических объектов компании в регионе.
По результатам анализа ASTRA, на опубликованных очевидцами кадрах видно, что горит территория логистического комплекса Wildberries в селе Александровка.
Логистический комплекс полностью открыли в ноябре 2025 года. По открытым данным, его площадь составляет 152,9 тысячи квадратных метров, а вместимость — более 90 млн товарных позиций.
В строительство комплекса объединённая компания Wildberries & Russ вложила около 11 млрд рублей. Информация о масштабах повреждений и возможных причинах пожара пока не сообщалась.
В Воронеже после взрывов и пожара эвакуировали логистические объекты Wildberries11.08.26, 03:13 • 260 просмотров