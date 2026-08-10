В КГГА заявили, что для строительства теплосети на Теремках утверждён только один проект

Для строительства теплосети на столичных Теремках утверждён только один проект, альтернативные маршруты были частью поиска оптимального проектного решения. Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Пётр Пантелеев, пишет УНН.

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По словам чиновника, создание резервных систем теплоснабжения является одним из ключевых направлений в Плане устойчивости Киева. Он уточнил, что речь идёт об обеспечении теплом 200 тысяч жителей.

Условия военного времени, к сожалению, жёсткие и категоричные: мы должны достичь максимального результата при минимальных затратах средств и времени. Трубопроводы на Теремках прокладывают в соответствии с единой утверждённой проектной документацией. Других разработанных, а тем более утверждённых проектов, на которые тратились бы средства, нет. Удаление деревьев в зоне строительства теплосети является вынужденным шагом, который позволит проложить альтернативную теплотрассу для микрорайонов Теремки-1 и Теремки-2 в максимально сжатые сроки. Другого инженерного коридора для прокладки этой тепловой сети в настоящее время не существует - заявил Пантелеев.

Он отметил, что технологическую концепцию проекта начали разрабатывать ещё до полномасштабной войны. Специалисты изучали возможные варианты прокладки сети, проводили исследования и экспертные консультации. В то же время варианты прокладки сети, которые сейчас в различных публичных источниках называют отдельными альтернативными проектами, на самом деле были проектными решениями, прорабатывавшимися на разных этапах работы. Отдельной утверждённой проектной документации по ним не существовало, бюджетные средства на их реализацию не тратились.

Пантелеев подчеркнул, что после завершения строительных работ территорию должны благоустроить. Проект предусматривает восстановление благоустройства и зелёной зоны.

В КГГА отметили, что для проведения этих работ в пределах строительного коридора необходимо удалить часть зелёных насаждений. После завершения строительства территорию полностью восстановят, проведут благоустройство и высадят новые деревья и другие зелёные насаждения.

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