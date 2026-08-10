Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Россия хочет увеличить количество применений баллистических и крылатых ракет по Украине до 200 единиц. Об этом «Мадяр» сообщил в Telegram, передает УНН.

Прошу не распространять гиперболизированные и интерпретированные заголовки и не кошмарить уставших людей: из материала о том, что мы можем бить врага в 7 раз интенсивнее, взять для распространения предложение о том, как нас запугать - написал «Мадяр».

Он отметил, что в комментарии, предоставленном несколько дней назад американскому изданию Associated Press, речь шла о ходе Крымской операции и ее текущих вызовах.

О 14% тоже шла речь, и это правда. Но есть нюанс, о котором только вчера упоминал в публикации. Нюанс касается одномоментного ракетного залпа, показатель которого по возможностям противника на текущий момент составляет более 70 (77) ракет различных типов с разных пусковых установок, кораблей и самолетов: противник работает над увеличением одномоментного залпа до 200 единиц, но это не касается исключительно баллистических ракет, как было интерпретировано и распространено в заголовках ведущих украинских изданий с одномоментным охватом в миллионы читателей - добавил «Мадяр».

Контекст

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что РФ может одновременно запустить 77 баллистических ракет, планируя увеличить это количество до 200.

«Российские военные в настоящее время могут одновременно выпустить залп из 77 баллистических ракет и планируют увеличить это количество до 200. Это одно из наиболее уязвимых мест Украины, поскольку стране не хватает перехватчиков для американских ракет Patriot — единственной системы, имеющейся у Украины в арсенале против баллистических ракет», — отмечал «Мадяр».

Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200