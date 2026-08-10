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Не баллистические, а разных типов — "Мадяр" уточнил свои слова о возможном применении до 200 ракет по Украине

Киев • УНН

 • 2212 просмотра

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Россия работает над увеличением одномоментного ракетного залпа до 200 единиц. Он подчеркнул, что речь идет не только о баллистических ракетах, и призвал не распространять гиперболизированные заголовки.

Не баллистические, а разных типов — "Мадяр" уточнил свои слова о возможном применении до 200 ракет по Украине

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Россия хочет увеличить количество применений баллистических и крылатых ракет по Украине до 200 единиц. Об этом «Мадяр» сообщил в Telegram, передает УНН

Прошу не распространять гиперболизированные и интерпретированные заголовки и не кошмарить уставших людей: из материала о том, что мы можем бить врага в 7 раз интенсивнее, взять для распространения предложение о том, как нас запугать 

- написал «Мадяр».

Он отметил, что в комментарии, предоставленном несколько дней назад американскому изданию Associated Press, речь шла о ходе Крымской операции и ее текущих вызовах.

О 14% тоже шла речь, и это правда. Но есть нюанс, о котором только вчера упоминал в публикации. Нюанс касается одномоментного ракетного залпа, показатель которого по возможностям противника на текущий момент составляет более 70 (77) ракет различных типов с разных пусковых установок, кораблей и самолетов: противник работает над увеличением одномоментного залпа до 200 единиц, но это не касается исключительно баллистических ракет, как было интерпретировано и распространено в заголовках ведущих украинских изданий с одномоментным охватом в миллионы читателей 

- добавил «Мадяр». 

Контекст 

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что РФ может одновременно запустить 77 баллистических ракет, планируя увеличить это количество до 200.  

«Российские военные в настоящее время могут одновременно выпустить залп из 77 баллистических ракет и планируют увеличить это количество до 200. Это одно из наиболее уязвимых мест Украины, поскольку стране не хватает перехватчиков для американских ракет Patriot — единственной системы, имеющейся у Украины в арсенале против баллистических ракет», — отмечал «Мадяр». 

Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 20010.08.26, 13:44 • 17025 просмотров

Павел Башинский

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