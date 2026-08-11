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В Воронеже после взрывов и пожара эвакуировали логистические объекты Wildberries

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В Воронеже и области после взрывов эвакуировали логистические объекты Wildberries. Очевидцы сообщают о пожаре на одном из хабов компании.

В Воронеже после взрывов и пожара эвакуировали логистические объекты Wildberries

В Воронеже и области после сообщений о взрывах эвакуировали логистические объекты Wildberries, в то же время очевидцы и мониторинговые каналы сообщают о пожаре на одном из хабов компании. Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Exilenova+, пишет УНН.

Подробности

В пресс-службе Wildberries подтвердили эвакуацию логистических объектов в Воронежской области, объяснив это решение требованиями безопасности.

Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности

- сообщили в пресс-службе Wildberries.

Ранее очевидцы и мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Воронеже и возгорании на территории логистического хаба Wildberries. Информация о масштабах пожара и возможных последствиях в настоящее время уточняется.

В Екатеринбурге атакован логистический комплекс Wildberries — компания подтвердила пожар07.08.26, 07:51 • 14006 просмотров

Степан Гафтко

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