В Воронеже после взрывов и пожара эвакуировали логистические объекты Wildberries
Киев • УНН
В Воронеже и области после взрывов эвакуировали логистические объекты Wildberries. Очевидцы сообщают о пожаре на одном из хабов компании.
В Воронеже и области после сообщений о взрывах эвакуировали логистические объекты Wildberries, в то же время очевидцы и мониторинговые каналы сообщают о пожаре на одном из хабов компании. Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Exilenova+, пишет УНН.
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В пресс-службе Wildberries подтвердили эвакуацию логистических объектов в Воронежской области, объяснив это решение требованиями безопасности.
Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности
Ранее очевидцы и мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Воронеже и возгорании на территории логистического хаба Wildberries. Информация о масштабах пожара и возможных последствиях в настоящее время уточняется.
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