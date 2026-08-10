Зеленский и принц Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в сфере дронов и продовольственной безопасности
Киев • УНН
Президент Украины провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Стороны обсудили сотрудничество в рамках Drone Deal и скоординировали позиции для усиления сотрудничества в сфере продовольственной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили сотрудничество в рамках Drone Deal, сотрудничество в сфере безопасности и продовольственную безопасность. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Фактически ежедневно контактируем с друзьями и партнерами Украины, чтобы безопасности было больше. Сегодня очень предметно поговорили с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом", – отметил президент.
По словам Зеленского, Украина и Саудовская Аравия имеют направления, в которых могут усилить возможности друг друга для защиты жизни людей.
"Есть сферы, в которых Украина и Саудовская Аравия способны усилить возможности друг друга защищать жизнь и людей", – сказал президент.
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Отдельно во время разговора обсудили дальнейшие шаги в рамках Drone Deal.
"Обсудили шаги, которые сделаем в ближайшее время в рамках Drone Deal между нашими странами", – сообщил Зеленский.
Он также отметил, что наследный принц рассказал о договоренностях Саудовской Аравии с Турцией и Пакистаном и соответствующих перспективах.
Стороны скоординировали позиции и контакты для усиления сотрудничества в сфере продовольственной безопасности.
"Скоординировали позиции и контакты, чтобы наши страны могли дать больше позитива в сфере продовольственной безопасности. Это глобальная потребность", – подчеркнул Зеленский.
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