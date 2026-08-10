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Часть скорректировали и добавили ещё: Зеленский обсудил с военными план дальнобойных санкций против рф и мидлстрайков

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Президент Украины провёл совещание с военным руководством по выполнению плана дальнобойных санкций и мидлстрайков. Были скорректированы операции и уделено внимание потребностям противовоздушной обороны.

Часть скорректировали и добавили ещё: Зеленский обсудил с военными план дальнобойных санкций против рф и мидлстрайков

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на совещании с высокопоставленными военными обсуждались план дальнобойных санкций против рф, часть которого скорректировали, и добавили новые операции, а также вопрос ПВО, пишет УНН.

Детально обсудили и выполнение плана дальнобойных санкций против россии, а также наши мидлстрайки. Часть операций скорректировали, утвердили и новые операции. Украинская меткость — это то, что позволяет нам не отдавать инициативу в войне россиянам и рассчитывать на возможность приближения дипломатических решений. Благодарю каждого воина СБС ВСУ, наши ракетные войска, Службу безопасности Украины, наши разведки за обеспечение выполнения украинских дальнобойных санкций

— написал Зеленский в среду в социальных сетях.

Президент отметил: "Конечно, много внимания уделили ПВО и потребностям в защите прифронтовых и приграничных городов и громад, наших областных центров и столицы, которые подвергаются чрезвычайно жестоким российским ударам".

"Ожидаю от дипломатической команды Украины именно тех результатов в обеспечении наших военных возможностей, которые объективно необходимы. Тематика ПВО для Украины должна быть в топе внимания каждого лидера, каждого государства, которые могут помочь. Слава Украине!" — подчеркнул Зеленский.

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Юлия Шрамко

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