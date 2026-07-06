Трамп начал масштабную перестройку Белого дома и Вашингтона с проектами на сотни миллионов долларов
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп начал масштабную перестройку Белого дома и Вашингтона, которая предусматривает строительство новых объектов, реконструкцию исторических памятников и проекты стоимостью сотни миллионов долларов.
Президент США Дональд Трамп реализует масштабную программу перестройки Белого дома и ряда знаковых объектов Вашингтона, которая включает строительство нового бального зала, реконструкцию территории президентской резиденции и возведение 76-метровой Арки Независимости. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, одним из крупнейших проектов станет бальный зал Белого дома площадью более 8,3 тыс. квадратных метров, рассчитанный на 1 000 гостей. Первоначально его стоимость оценивали примерно в 400 млн долларов, однако затем администрация обратилась в Конгресс с запросом еще на 1 млрд долларов для усиления безопасности объекта. Несмотря на отсутствие дополнительного финансирования, строительство продолжается.
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Трамп также обновил Овальный кабинет, добавив золотые элементы декора, новые портреты президентов и копию Декларации независимости. У Белого дома он заменил газон Розового сада на каменное покрытие, установил новые статуи и большие флагштоки.
Часть проектов уже вызвала критику
Среди других планов президента – строительство 76-метровой Арки Независимости, создание Национального сада американских героев и масштабная реконструкция общественного гольф-поля East Potomac Golf Links. Кроме того, продолжается ремонт исторического отражательного бассейна у Мемориала Линкольна, стоимость которого превысила 16 млн долларов.
Reuters отмечает, что часть инициатив уже вызвала критику со стороны общественности, историков и природоохранных организаций. В частности, судебные иски поданы по реконструкции Центра Кеннеди, Сада американских героев и гольф-поля, а оппоненты Трампа обвиняют его во вмешательстве в исторический облик столицы и нерациональном использовании средств.
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