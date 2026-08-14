"С возвращением, полковник!" - в Киеве простились с Евгением Коновальцем

В пятницу, 14 августа, в Киеве простились с основателем Украинской военной организации и Организации украинских националистов, командиром Украинских сечевых стрельцов времен Освободительной борьбы 1917–1921 годов Евгением Коновальцем. Церемония состоялась в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в первую ночь возвращения праха полковника в Украину, сообщает УНН со ссылкой на Третий армейский корпус ВСУ и 1-й корпус "Азов" НГУ.

Детали

В церемонии приняли участие военнослужащие подразделений, входящих в состав Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины и 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины. Гроб с Коновальцем доставили к Патриаршему собору Воскресения Христова УГКЦ на оригинальном бронеавтомобиле Austin времен Украинской революции 1917–1921 годов.

Бронеавтомобиль отреставрировали военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона корпуса - к броневику прикрепили артиллерийский лафет. Это является проявлением высочайшего почета в украинской и европейской военных традициях.

Гроб с прахом Коновальца встретил коридор из факелов, бойцов Третьего армейского корпуса и Военной школы имени Евгения Коновальца.

Сегодняшний день - это большой праздник. Праздник возвращения полковника на землю, за которую он боролся всю свою жизнь и за которую он эту жизнь отдал. Здесь мы встретились двумя поколениями борцов. Наверное, мы первое поколение, у которого есть реальные шансы, реальная возможность разорвать эту тяжелую цепь, довести дело полковника Евгения Коновальца, дело всех украинских поколений до конца. Перед прахом полковника клянусь построить ту самую желанную, великую, могущественную, соборную Украину. Слава Украине! Героям слава! С возвращением, полковник! - сказал командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий.

Дополнительно

Останки основателя и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца вернули в Украину через 88 лет после его гибели 23 мая 1938 года в нидерландском городе Роттердаме. Агент НКВД, уроженец Мелитополя Павел Судоплатов передал ему взрывное устройство, замаскированное под подарок - коробку шоколадных конфет. В результате взрыва Коновалец погиб на месте.

Напомним

В мае 2026 года в Украину вернули останки другого руководителя ОУН и полковника Армии УНР Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник. 24 мая их перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.