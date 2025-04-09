Нидерландские муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест для размещения.
5 марта состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "ПСЖ" примет "Ливерпуль", "Бенфика" сыграет с "Барселоной", "Фейеноорд"
встретится с "Интером", а "Бавария" сыграет против "Байера".
Российского инженера подозревают в краже технической документации для производства микросхем в компаниях ASML и Mapper
Lithography. Ему запретили въезд в Нидерланды на 20 лет из-за угрозы нацбезопасности.
Украина увеличила экспорт продовольствия до 4,2 млн тонн в июле, вдвое больше чем в прошлом году. Рост происходит несмотря на
падение производства из-за войны, но сохранение тенденции не гарантировано.
Таможенники в порту Роттердама обнаружили 3,2 тонны метамфетамина, скрытого в мешках с песком. Это самая крупная партия наркотика, изъятая в истории Нидерландов, ее стоимость оценивается в 22,4 млн евро.
Европол сообщает о рекордном росте контрабанды кокаина в Европу, почти 70% которого переправляется через порты Антверпена и
Роттердама.
НАТО разрабатывает несколько "сухопутных коридоров" для переброски американских войск и бронетехники к линии фронта в случае
крупной европейской наземной войны с россией.
За последние пять лет количество кокаина, изъятого в порту Гамбурга, утроилось, что сделало его третьим по важности портом для
наркокартелей в Европе после Антверпена и Роттердама.