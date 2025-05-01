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В Гааге во время саммита НАТО запретят полеты и ограничат судоходство

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

На время саммита НАТО в Гааге власти Нидерландов введут ограничения в воздушном пространстве и на море. В радиусе 16 км от Гааги полеты будут полностью запрещены, а судоходство ограничено.

В Гааге во время саммита НАТО запретят полеты и ограничат судоходство

Во время саммита НАТО в Гааге, который состоится в июне, нидерландские власти введут ограничения в воздушном пространстве и на море. Об этом сообщает  NU.nl, пишет УНН.

Во время саммита НАТО в Гааге воздушное пространство над западными Нидерландами и морской зоной вблизи побережья Южной Голландии должно оставаться максимально свободным. В радиусе 16 километров от Гааги полеты будут полностью запрещены

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов сообщило также, что на время саммита в радиусе 93 километров вокруг Гааги будут действовать ограничения для воздушного движения. Коммерческой авиации будет разрешено продолжать полеты в этой зоне при условии, что авиакомпании получат специальное разрешение правительства.

В непосредственной зоне безопасности - 16 км от центра города Гаага - запрет касается всех полетов. Исключение сделано только для самолетов, задействованных в мерах безопасности или в случаях медицинской эвакуации.

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Ограничения повлияют и на крупнейший аэропорт Нидерландов - Схипгол. Одна из взлетно-посадочных полос будет временно недоступна, поскольку на ней будут парковаться самолеты делегаций глав государств и министров. Также в период с мая по сентябрь будут продолжаться ремонтные работы на другой полосе, что вместе с ограничениями в воздушном пространстве приведет к уменьшению количества рейсов на 10%.

Кроме ограничений в воздухе, существуют также ограничения на море. Дополнительно власти Нидерландов введут ограничения на судоходство в районе проведения саммита: с 20 июня до обеда 23 июня оно будет частичное, разрешено будет плавать только рыбакам и экскурсионным судам по специальному разрешению. Затем и до конца 25 июня – полностью запрещено.

В то же время Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов отмечает, что ограничения не повлияют на судоходство в и из порта Роттердама.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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