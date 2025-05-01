В Гаазі під час саміту НАТО заборонять польоти й обмежать судноплавство
Київ • УНН
На час саміту НАТО в Гаазі влада Нідерландів запровадить обмеження в повітряному просторі та на морі. У радіусі 16 км від Гааги польоти будуть повністю заборонені, а судноплавство обмежене.
Під час саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться у червні, нідерландська влада запровадить обмеження в повітряному просторі та на морі. Про це повідомляє NU.nl, пише УНН.
Під час саміту НАТО в Гаазі повітряний простір над західними Нідерландами та морською зоною поблизу узбережжя Південної Голландії має залишатися максимально вільним. У радіусі 16 кілометрів від Гааги польоти будуть повністю заборонені
Зазначається, що Міністерство інфраструктури та водного господарства Нідерландів повідомило також, що на час саміту в радіусі 93 кілометрів навколо Гааги діятимуть обмеження для повітряного руху. Комерційній авіації буде дозволено продовжувати польоти в цій зоні за умови, що авіакомпанії отримають спеціальний дозвіл уряду.
У безпосередній зоні безпеки - 16 км від центру міста Гаага - заборона стосується всіх польотів. Виняток зроблено лише для літаків, задіяних у заходах безпеки або у випадках медичної евакуації.
Ще не визначилися з точним форматом: Рютте не зміг відповісти, чи запросять Зеленського на саміт НАТО 15.04.25, 20:26 • 9054 перегляди
Обмеження вплинуть і на найбільший аеропорт Нідерландів - Схіпгол. Одна зі злітно-посадкових смуг буде тимчасово недоступною, оскільки на ній паркуватимуться літаки делегацій глав держав та міністрів. Також у період з травня по вересень триватимуть ремонтні роботи на іншій смузі, що разом з обмеженнями в повітряному просторі призведе до зменшення кількості рейсів на 10%.
Окрім обмежень у повітрі, існують також обмеження на морі. Додатково влада Нідерландів запровадить обмеження на судноплавство у районі проведення саміту: з 20 червня по обід 23 червня воно буде часткове, дозволено буде плавати лише рибалкам та екскурсійним суднам за спеціальним дозволом. Потім і до кінця 25 червня – повністю заборонене.
Водночас Міністерство інфраструктури та водного господарства Нідерландів зазначає, що обмеження не вплинуть на судноплавство до та з порту Роттердама.
США очікують збільшення зобов'язань партнерів по НАТО на саміті в Гаазі - Рубіо07.04.25, 04:34 • 5779 переглядiв