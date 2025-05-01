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В Гаазі під час саміту НАТО заборонять польоти й обмежать судноплавство

Київ • УНН

 • 1252 перегляди

На час саміту НАТО в Гаазі влада Нідерландів запровадить обмеження в повітряному просторі та на морі. У радіусі 16 км від Гааги польоти будуть повністю заборонені, а судноплавство обмежене.

В Гаазі під час саміту НАТО заборонять польоти й обмежать судноплавство

Під час саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться у червні, нідерландська влада запровадить обмеження в повітряному просторі та на морі. Про це повідомляє  NU.nl, пише УНН.

Під час саміту НАТО в Гаазі повітряний простір над західними Нідерландами та морською зоною поблизу узбережжя Південної Голландії має залишатися максимально вільним. У радіусі 16 кілометрів від Гааги польоти будуть повністю заборонені

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство інфраструктури та водного господарства Нідерландів повідомило також, що на час саміту в радіусі 93 кілометрів навколо Гааги діятимуть обмеження для повітряного руху. Комерційній авіації буде дозволено продовжувати польоти в цій зоні за умови, що авіакомпанії отримають спеціальний дозвіл уряду.

У безпосередній зоні безпеки - 16 км від центру міста Гаага - заборона стосується всіх польотів. Виняток зроблено лише для літаків, задіяних у заходах безпеки або у випадках медичної евакуації.

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Обмеження вплинуть і на найбільший аеропорт Нідерландів - Схіпгол. Одна зі злітно-посадкових смуг буде тимчасово недоступною, оскільки на ній паркуватимуться літаки делегацій глав держав та міністрів. Також у період з травня по вересень триватимуть ремонтні роботи на іншій смузі, що разом з обмеженнями в повітряному просторі призведе до зменшення кількості рейсів на 10%.

Окрім обмежень у повітрі, існують також обмеження на морі. Додатково влада Нідерландів запровадить обмеження на судноплавство у районі проведення саміту: з 20 червня по обід 23 червня воно буде часткове, дозволено буде плавати лише рибалкам та екскурсійним суднам за спеціальним дозволом. Потім і до кінця 25 червня – повністю заборонене.

Водночас Міністерство інфраструктури та водного господарства Нідерландів зазначає, що обмеження не вплинуть на судноплавство до та з порту Роттердама.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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